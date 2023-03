Horner: 'Rondetijden Pérez moeten omlaag als hij Verstappen wil bedreigen'

Sergio Pérez begint ambitieus aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De teamgenoot van Max Verstappen wil zijn kopman graag uitdagen en waarschuwde Red Bull Racing over het geven en krijgen van steun. Teambaas Christian Horner ziet een duidelijke eerste opgave voor de Mexicaan, wil hij Verstappen kunnen bedreigen.

Pérez stelde donderdag tegenover televisiezender Fox Mexico dat hij zich niet wil inzetten voor het teambelang als hij zelf geen steun krijgt waar nodig. De drievoudig Grand Prix-winnaar benadrukte in hetzelfde gesprek het belang van teamwork, iets waar hij volgens Horner bekend om staat.

"We hebben hem aangetrokken om zijn ervaring. Hij heeft al heel wat meegemaakt in zijn loopbaan", legde Horner vrijdag in Bahrein uit. "Dat maakt hem een geweldige teamplayer. 'Checo' heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de auto en is makkelijk om mee te werken. Hij levert op dat gebied."

Pérez zelf heeft dus grote plannen voor het nieuwe seizoen, maar werd in 2022 uiteindelijk overvleugeld door Verstappen. Een jaar eerder was het niet anders. Horner legde de vinger op de zere plek waar de zwakte van de Mexicaan ligt ten opzichte van Verstappen. "Zijn rondetijden moeten omlaag", was de koele analyse van de Red Bull-teambaas.

Horner in gesprek met Pérez. Foto: Getty Images

'Hij krijgt ook met de coureurs van Mercedes en Ferrari te maken'

"Max is een competitief beest. Het is niet makkelijk om zijn teamgenoot te zijn", zei Horner. Hij ziet Verstappen als de maatstaf in de Formule 1.

Pérez voelt zich volgens de Brit wel beter in de nieuwe Red Bull RB19. "Dat zagen we terug in de eerste vrije training. Maar Pérez moet wel echt top zijn, wil hij dit seizoen wat kunnen uitrichten. Want hij krijgt niet alleen met Max te maken, maar ook met de coureurs van Ferrari en Mercedes."

"En dan is er nog een zeer gemotiveerde ervaren rot in een groene auto", doelde Horner op Fernando Alonso. Zijn Aston Martin maakte indruk tijdens de testdagen en kwam ook tijdens de eerste vrije training goed voor de dag. "Het laat zien dat het mogelijk is om de sprong vanuit het middenveld te maken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Straf kan Red Bull uiteindelijk nog bijten

Red Bull zelf geldt als de absolute topfavoriet, maar toch wilde Horner nog niet te hard van stapel lopen. Vooral de straf die het team vorig jaar voor het overschrijden van de budgetlimiet kreeg, kan de renstal nog bijten. Ook moest er een boete van 7 miljoen dollar (zo'n 6,6 miljoen euro) overgemaakt worden naar de FIA.

"Ik zie dat er een nieuwe bank is gekocht", doelde een lachende Horner op de nieuwe bank waarop coureurs en teambazen plaatsnemen op persconferenties. Daarna wees hij naar interviewer Tom Clarkson. "Tom heeft een nieuw pak aan. Het geld is duidelijk goed uitgegeven."

"Maar zonder dollen, efficiënte wordt heel belangrijk", ging de Brit dieper in op de straf. Red Bull mag een stuk minder aerodynamisch testen dan de concurrentie. "Dat kwam uiteraard door onze eerste plaats bij de constructeurs, en toen kwam die straf er nog overheen. Mercedes kan wel 20 procent meer testen."

Horner is desondanks onder de indruk van de auto die uit de Red Bull-fabriek is gerold, al werd die grotendeels ontwikkeld voor de straf inging. "We hebben nu nog acht à negen maanden te gaan. Dus we moeten selectief te werk gaan met wat we in de windtunnel testen. En dat geldt niet alleen voor deze auto, maar ook voor die van volgend jaar."