Verstappen derde in eerste training Bahrein, De Vries zestiende

Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training van 2023 de derde tijd geklokt. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez was de snelste in Bahrein, waar Ferrari en Mercedes nog niet het achterste van hun tong lieten zien. Nyck de Vries werd in zijn AlphaTauri zestiende.

Terwijl de Red Bull-coureurs een snelle ronde op de rode softbanden reden, deed de concurrentie dat nog niet. Charles Leclerc was in zijn Ferrari de snelste op de mediumbanden, maar gaf wel anderhalve seconde toe op de 1.32,756 van Pérez.

Fernando Alonso deed in zijn Aston Martin wel een poging op softbanden en zette de tweede tijd neer. De Spanjaard gaf 0,438 seconden toe op Pérez. Verstappen was met 1.33,375 ruim zes tienden langzamer dan zijn teamgenoot.

Beide Mercedes-coureurs hielden het dus bij de mediumbanden. Lewis Hamilton was op zijn mediums ruim twee seconden langzamer dan Pérez en noteerde de tiende tijd. George Russell was 2,2 seconden langzamer dan de snelste tijd en werd daarmee elfde.

Top tien eerste vrije training GP Bahrein 1. Sergio Pérez (Red Bull) 1.32,758

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,438

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,617

4. Lando Norris (McLaren) +1,407

5. Charles Leclerc (Ferrari) +1,499

6. Lance Stroll (Aston Martin) +1,540

7. Kevin Magnussen (Haas) +1,644

8. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) +1,817

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,931

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +2,159

De Vries rijdt degelijke eerste vrije training

De Vries reed probleemloos 25 ronden in zijn AlphaTauri en klokte op softbanden de zestiende tijd. De Nederlander gaf vier tienden toe op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Na een poging op softs reed De Vries ook nog een langere reeks van zeven ronden op mediums, ter voorbereiding op de race.

Carlos Sainz zorgde voor het opvallendste moment in de training. De Spanjaard verloor de controle over zijn Ferrari bij het insturen en maakte een spin van 360 graden. De uitloopzones zijn groot in Bahrein, dus Sainz had zijn auto al onder controle voordat hij iets kon raken. De spin werd ingezet door wat hobbels, waardoor de Ferrari grip verloor.

Ook debutant Oscar Piastri had een kort momentje. De Australiër schoot even van de baan met zijn McLaren, maar kwam daar zonder kleerscheuren van af.

