Alonso (41) maakt zich niet druk over leeftijd: 'Zie het als een voordeel'

Fernando Alonso (41) rijdt zondag in Bahrein zijn 357e Grand Prix en begint daarmee aan zijn twintigste seizoen in de Formule 1. De Aston Martin-coureur is veruit de oudste coureur op de grid, maar ziet dat zelf vooral als een voordeel.

"Ik maak me geen zorgen over mijn leeftijd, ik kan misschien nog wel acht à tien jaar door", knipoogde Alonso donderdag in Bahrein. "Oké, misschien vijf jaar", voegde hij daar lachend aan toe.

Volgens de tweevoudig wereldkampioen is hij de eerste die het doorheeft als hij langzamer wordt op de baan. "Of als ik minder gemotiveerd ben om te reizen, om 's ochtends op te staan, te trainen of om hier in Bahrein te komen testen zoals vorige week."

Voorlopig ziet Alonso alleen maar voordelen in zijn relatief hoge leeftijd. "Ik ken alle banen in allerlei omstandigheden. Ik ken de auto, begrijp de banden."

'Ik train en eet beter en maak mijn loopbaan langer'

Zelfs toen hij in 2018 stopte, bleef Alonso's competitieve geest sterk. Hij deed mee aan het World Endurance Championship, de Dakar Rally en IndyCar. "Toen ik daarna terugkeerde in de Formule 1, wist ik dat ik weer dingen moest opofferen en mezelf echt moest toewijden. Ik wilde nog een paar jaar aan de sport geven. Je besteedt je hele leven aan je passie. Ik ken mijn lichaam ook beter, dus ik train en eet beter. Zo maak je je loopbaan langer."

Aston Martin twijfelde daarom ook niet om de oudste coureur op de grid vast te leggen. Een frisse omgeving bevalt Alonso goed. "Je ontmoet weer nieuwe mensen en maakt kennis met een nieuwe filosofie, een nieuwe aanpak van raceweekends en het ontwerp van de auto. Dat geeft een nieuwe uitdaging. Je begint weer op nul. Als je bij een team blijft, zijn de winters wat ontspannener."

Fernando Alonso in de nieuwe Aston Martin AMR23. Foto: Getty Images

Nieuwe Aston Martin een stap vooruit

Komend weekend in Bahrein moet blijken of Alonso de juiste keuze heeft gemaakt. De Spanjaard is voorzichtig optimistisch, terwijl concurrenten hoog opgeven over de nieuwe Aston Martin.

"We wilden een stap maken ten opzichte van vorig jaar. Ik denk wel dat we dat gedaan hebben. Het was zeer bemoedigend", beaamde Alonso het beeld wat uit de testdagen naar voren kwam. "Vorig jaar hadden we het natuurlijk lastig met de auto, maar we hebben wel een en ander ontdekt. Dus dit jaar hebben we een betere basis waar we blij mee zijn."



Met al zijn ervaring weet Alonso dat er pas na meerdere races echt een goed beeld ontstaat van de verhoudingen. "Djedda en Australië zijn weer heel andere circuits. Daarna weten we meer."

Top drie niet in één winter bij te halen

Aston Martin is volgens de 32-voudig Grand Prix-winnaar een ambitieus team dat binnen korte tijd naar voren wil. De kans dat Alonso dit jaar al met de topteams kan vechten, schat hij desondanks niet groot in.

"De top drie was vorig seizoen een klasse apart. Soms werd zelfs het vierde team op een ronde gezet, vaak kwamen maar zeven auto's in dezelfde ronde aan de finish. Je kunt zo'n gat niet overbruggen in één winter. Maar we zijn blij met de auto, al moeten de voetjes op de grond blijven. Het is een kwestie van hard doorwerken. En ik hou van de competitie."