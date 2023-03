Waar Max Verstappen met zijn Red Bull het seizoen als torenhoge favoriet ingaat, zijn er nog vraagtekens rond de AlphaTauri van Nyck de Vries. De tweede Nederlander op de grid moet zich volgens ervaringsdeskundigen ook in een mindere auto kunnen onderscheiden.

"Ik denk dat deze baan niet echt goed past bij onze auto zoals die momenteel is", bekende De Vries donderdag voorzichtig in Bahrein. Daar rijdt de 28-jarige rookie zondag de tweede Formule 1-race in zijn loopbaan. De seizoensopener van de koningsklasse kan gelijk een paar vragen beantwoorden.

Want hoe goed is de AlphaTauri AT04? Mede door een tegenvallende auto eindigde het Italiaanse zusterteam van Red Bull vorig seizoen als voorlaatste in het kampioenschap. Yuki Tsunoda verklaarde dat de topsnelheid en het tempo in snelle bochten verbeterd zijn, maar dat de zwakte duidelijk in de langzame bochten ligt.

De Vries beaamde de woorden van zijn Japanse teamgenoot. "Ik ben het wel met Yuki eens. We moeten aan bepaalde dingen werken, zoals meer teams", zei de coureur uit Sneek. Het Bahrain International Circuit is bovendien een vrij specifiek circuit, dat de auto van de Nederlander dus niet per se goed ligt.

"Dat hoort erbij. We blijven eraan werken. Hopelijk wordt het snel beter. Ik verwacht dat het - afhankelijk van de baan - per weekend veel gaat verschillen."

Nyck de Vries in actie met de AlphaTauri tijdens de testdagen vorige week. Foto: Getty Images

'Belangrijkste is sneller zijn dan je teamgenoot'

Desondanks is de kans klein dat de AlphaTauri een bedreiging voor de top drie of de kop van het middenveld vormt. Toch moet De Vries zich ook met een mindere auto kunnen onderscheiden, denkt zijn landgenoot Max Verstappen.

"Dat doe je ten eerste door gewoon sneller te zijn dan je teamgenoot", was de tweevoudig wereldkampioen duidelijk. De Vries moet Tsunoda dus verslaan. "Dat is het allerbelangrijkste."

Nico Hülkenberg ziet het plekje in het startveld als de bezegeling van een lange reis. "Je hebt de opstapklassen doorlopen. Je hebt gevochten om te komen waar je bent. Dit is de Formule 1, je staat op de grid", somde de Duitser van Haas op.

"Als je dan niet zo'n goede auto hebt, wat voor coureurs het geval is, doe je nog steeds mee", schetste Hülkenberg het perspectief voor de coureurs in het middenveld en de achterhoede. "Je geeft alles, vecht om elk stukje asfalt en probeert indruk te maken. Daarmee maak je goede reclame voor jezelf. "

Max Verstappen en Nyck de Vries vorige week tijdens de testdagen in Bahrein. Foto: Getty Images

Ervaren De Vries moet laten zien dat hij het verdient

Volgens Verstappen draait het vooral om constant zijn. "Fouten maken doet iedereen. Die zullen er ook vast wel komen, maar dat is ook prima", blikte hij vooruit op het debuutseizoen van De Vries. "Uiteindelijk moet je gewoon goed met je team samenwerken en laten zien dat je het verdient."

De Vries kan in ieder geval profiteren van zijn ruime ervaring in de autosport. Hij werd na zijn Formule 2-titel in 2019 kampioen in de Formule E en reed succesvol langeafstandsraces.

"Dat heeft me wel geholpen om hier te komen. Zeker, mijn debuut in Monza van vorig jaar maakt het makkelijk. Ik loop hier al een tijdje rond, het voelt als thuis en ik ken iedereen vrij goed. Het wordt tijd om te gaan racen."