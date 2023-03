Leclerc wil in de aanval bij Red Bull: 'Hebben niet alles laten zien'

Charles Leclerc verwacht dat het Red Bull van Max Verstappen tijdens de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein sterker zal zijn dan Ferrari. Toch stelt de Monegask dat zijn team nog niet het achterste van de tong heeft laten zien.

"Hoeveel marge we nog overhebben? Dat ga ik niet zeggen", zei Leclerc donderdag lachend in Bahrein. "Maar we hebben in ieder geval niet alles laten zien. Al geldt dat denk ik ook voor Red Bull en eigenlijk iedereen."

Het hoofddoel van Ferrari is Red Bull aanvallen, zegt Leclerc onomwonden. "Ze hadden alleen wel een sterke start tijdens de testdagen. Max is zoals altijd ook erg sterk. Dus momenteel denk ik dat we iets op ze achterliggen. Maar dit is nog maar het begin van het seizoen."

Na de testdagen ging het gerucht dat Red Bull wel een halve seconde per ronde sneller zou zijn. "Dat is echt te vroeg om te zeggen", reageerde Leclerc. "En ik geloof ook gewoon in ons team. Er komen updates aan die we snel kunnen brengen. Dat ziet er allemaal goed uit."

Volgens de 25-jarige coureur zijn er ook geen aanwijsbare problemen met de nieuwe Ferrari. "Alle zwaktes die we hadden zijn wel verbeterd. We hebben ook goed getest en er kwamen geen problemen aan het licht. Alle programma's zijn doorgelopen."

Nieuwe teambaas greep in bij strategische afdeling

Een van de zwaktes van het team was de strategische afdeling. De nieuwe teambaas Fred Vasseur greep alvast in door hoofdstrateeg Iñaki Rueda een nieuwe functie op de fabriek te geven. Ravin Jain is zijn vervanger.

"Fred kwam binnen en zag dingen die beter konden", zei Leclerc over de ingreep waar Vasseurs voorganger Mattia Binotto op tegen was.

Of de verandering goed gaat uitpakken, kon hij nog niet zeggen. "Dit gaat vooral over de races. Of het echt verbeteringen zijn, moet nog blijken. Vasseur is wel echt goed in mensen op de juiste plek zetten. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen."