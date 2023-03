Russell blijft optimistisch over Mercedes: 'Er zit genoeg marge in onze auto'

George Russell erkent dat Max Verstappen als favoriet de eerste paar races van het Formule 1-seizoen ingaat, maar verwacht dat Mercedes kan terugvechten. De Brit ziet nog genoeg marge in de nieuwe auto.

"Ik ben veel optimistischer dan ik me na de eerste testdag voelde", vertelde een opgewekte Russel vrijdag in Bahrein. "Red Bull zit op dit moment in een league of their own, maar de stemming is goed bij Mercedes. We hebben wel wat dingen over onze auto geleerd die ons dichterbij gaan brengen."

Terwijl Verstappen net als Charles Leclerc in Bahrein en omgeving verbleef en zich vooral vermaakte, vloog Russell tussen de testdagen en het Grand Prix-weekend door naar Engeland om daar in de fabriek in de simulator te rijden.

"We hadden een hele goede tijd tussen de test en de race om alles te analyseren. Er waren wat onverwachte dingen die naar voren kwamen tijdens de tests, maar dat hebben we makkelijk opgelost", stelde de Engelsman.

'We ontwikkelden ons vorig jaar spectaculair'

Russell zag vorig seizoen waartoe Mercedes in staat is, toen de hobbelende en stuiterende auto uiteindelijk genoeg werd verbeterd om er een race mee te winnen.

"We hebben ons toen spectaculair ontwikkeld. En zelfs dit weekend hebben we al verbeteringen die ons dichterbij brengen. Er is ook tijd, want het schema tussen de races is nu nog vrij leeg. We zijn er straks klaar voor als er bijna elk weekend een race is."

Volgens Russell moet Mercedes vooral op het proces vertrouwen. "Onze jongens zijn niet opeens vergeten hoe ze een snelle auto moeten bouwen. Ze hebben acht jaar achtereen een titelwinnaar ontworpen. Ik geloof er echt in dat we in het seizoen in de aanval kunnen."

Lewis Hamilton is minder optimistisch dan zijn teamgenoot. Foto: Getty Images

Hamilton minder optimistisch dan zijn teamgenoot

Lewis Hamilton maakte die titelseizoenen als hoofdrolspeler mee. Ook de zevenvoudig wereldkampioen heeft het over een aanval op Red Bull, al is hij iets voorzichtiger dan Russell.

"Ik denk wel dat Verstappen heel veel vertrouwen heeft. Ze hebben vorig jaar een geweldige auto gebouwd, waarmee ze iedereen wegbliezen", zei de Brit.

Daar ziet Hamilton tijdens de seizoensstart niet direct verandering in komen. "Red Bull kan zich ontspannen. Ik hoop dat de teams die er kort achter zitten de druk erop kunnen houden. Ferrari heeft daar de mogelijkheden voor en wij gaan natuurlijk ook op jacht."

Hamilton verwacht niet dat Verstappen aan motivatie heeft ingeboet. "Hij is een wereldkampioen. Je hoeft je niet af te vragen of hij nog gemotiveerd en gefocust is. Dat zal hij zijn, net als altijd. En het is aan ons om hem bij te halen."