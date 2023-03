Met een auto die volgens Max Verstappen op elk gebied beter is dan zijn succesvolle voorganger, begint de Nederlander komend weekend aan een nieuwe campagne als titelverdediger in de Formule 1. De Red Bull-kopman weet dat hij favoriet is, maar houdt zich daar niet te veel mee bezig.

Op de mediadag van de koningsklasse in Bahrein krijgt Verstappen tientallen microfoons onder zijn neus. De vragen gaan over de voor Red Bull goed verlopen tests, de snelheid van de RB19 en de tobbende concurrentie.

De tweevoudig wereldkampioen ondergaat het allemaal gelaten. Als hij ernaar gevraagd wordt, geeft hij antwoord. "Maar verder ben ik er totaal niet mee bezig. Ik praat vooral met mijn team over wat er nog beter kan en daarnaast concentreer ik me op andere dingen."

Al is het de eerste keer dat Verstappen als topfavoriet aan het seizoen begint, is het toch al de negende keer dat de Limburger zich opmaakt voor een nieuw Formule 1-jaar. "Het gaat snel", stelt hij nuchter vast. "Het is wel bijzonder natuurlijk. En ik ben pas 25. Er is veel gebeurd in die jaren."

Concurrentie opent jacht op Red Bull

Vaak was hij de jagende coureur, vooral op Mercedes. Nu hebben de concurrenten Ferrari en Mercedes de jacht op Red Bull geopend. Verstappen vindt het nog moeilijk om zijn concurrenten in te schatten.

"Bij Ferrari hebben ze zich heel erg geconcentreerd op de snelheid op de rechte stukken. Maar dan lever je natuurlijk wel wat in in de bochten", analyseert hij zijn voornaamste concurrenten uit Italië.

"Ik denk dat de tijd zal uitwijzen wat het beste is. Natuurlijk wil je hard gaan op de rechte stukken, maar je moet natuurlijk wel grip hebben in de bochten. Daar moet je altijd een beetje de balans in zien te vinden."

Een ontspannen sfeer tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in Bahrein. Foto: ANP

Alle motorfabrikanten hebben een stapje gezet

Verstappen las dat Ferrari de motor vorig jaar omlaag heeft moeten draaien vanwege de gebrekkige betrouwbaarheid. "Ik denk wel ze nu een stap hebben gezet qua vermogen, misschien wel meer dan wij. Maar uiteindelijk moet het meeste toch uit de auto zelf komen."

De motorfabrikanten mogen formeel niet aan de prestaties van de motor werken, maar de betrouwbaarheid mag wel verbeterd. Dat gebeurde onder meer bij Honda, waar het volgens Verstappen goed aanvoelt.

"En bij Mercedes hebben ze ook wel weer wat gevonden. Dat is dan onder de noemer betrouwbaarheid, maar daar komen gewoon betere prestaties uit."

'Optimisme af te lezen aan gezicht van Alonso'

Verstappen ziet verder een verrassing in Aston Martin, een team dat volgende de Nederlander duidelijk naar de top wil en daarvoor ook de nodige mensen heeft weggehaald bij andere teams. Onder meer technisch directeur Dan Fallows is afkomstig van Red Bull en die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

"Ik denk wel echt dat die een goeie auto hebben. Het is lastig in te schatten waar ze precies staan. Maar als ik naar Fernando Alonso's gezicht kijk als ik met hem praat, is hij wel redelijk optimistisch. Dat is wel leuk om te zien, want je wil wel meer teams dicht bij elkaar hebben."