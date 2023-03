Stroll komt na polsoperatie toch in actie tijdens openingsrace in Bahrein

Delen via E-mail

Lance Stroll komt na een operatie aan zijn geblesseerde pols komend weekend toch in actie tijdens de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein. De Canadees miste eerder de testdagen na een val van zijn fiets.

De 24-jarige Stroll spreekt van een ongelukkig incident. "Ik kwam met mijn wiel in een gat in de grond terecht en viel. Maar de schade viel gelukkig mee. Met een kleine operatie aan mijn pols was alles snel opgelost."