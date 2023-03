AlphaTauri-teambaas Tost ontkent geruchten: 'Red Bull wil ons niet verkopen'

AlphaTauri staat niet te koop. Dat stelt teambaas Franz Tost woensdag in een verklaring na geruchten over het team van Nyck de Vries. Volgens die geruchten zou de Italiaanse formatie van de hand worden gedaan of verhuizen naar het Red Bull-hoofdkwartier in Engeland.

De toekomst van AlphaTauri is onzeker sinds de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz vorig jaar. Het Duitse Auto Motor und Sport wist vorige week te melden dat het team in de etalage staat.

Tost sprak vervolgens met de Duitser Oliver Mintzlaff, een van de nieuwe topmannen bij Red Bull.

"We hebben een zeer goed gesprek gehad. Hij verzekerde mij ervan dat de aandeelhouders AlphaTauri niet willen verkopen en dat Red Bull het team in de toekomst blijft steunen", zegt de Oostenrijkse teambaas.

Talentenstroom naar Red Bull droogt op

AlphaTauri, dat de naam draagt van een kledingmerk van Red Bull, eindigde vorig seizoen als voorlaatste in de competitie. Het voormalige Minardi-team werd in 2006 overgenomen om als talententeam van Red Bull te functioneren.

Max Verstappen is de laatste coureur die succesvol de overstap maakte naar het hoofdteam. Pierre Gasly en Alexander Albon slaagden daarin vervolgens niet.

Om die reden in combinatie met de slechte prestaties zou Red Bull overwegen het team te verkopen of naar Engeland te halen. Daar zou het dan veel meer een B-team van Red Bull Racing kunnen worden.

Nu wordt de auto nog grotendeels in het Italiaanse Faenza gemaakt, terwijl de versnellingsbak en achterwielophanging van Red Bull komen. De motor is van Honda. Op dit eventuele verhuizingsplan ging Tost niet in.

'Focus op beter presteren dan vorig jaar'