Viaplay haalt F1-radiorechten binnen, verbaasde Olav Mol wijkt uit naar België

Viaplay heeft naast de Formule 1-televisierechten voor komend jaar óók de radiorechten binnengehaald. Commentator Olav Mol, die met zijn online radiozender Grand Prix Radio tot dit jaar in het bezit was van de rechten, gaat onder de Belgische vlag verder.

De Nordic Entertainment Group (NENT), het Scandinavische bedrijf waar Viaplay onder valt, nam de televisierechten vorig jaar na negen jaar over van Ziggo Sport. Daar zijn nu dus de radiorechten bij gekomen.

NENT sloeg met Viaplay vorig jaar een andere weg in en ging niet verder met vaste commentator Mol. De 61-jarige Mol was sindsdien uitsluitend te horen op zijn eigen Grand Prix Radio.

Mol onderhandelde ook dit jaar met de Formule 1 over de radiorechten, maar die gesprekken liepen op niets uit. "Op 10 januari was ik nog in Londen bij het FOM (Formula One Management, red.) om daar te praten over de radiorechten", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Toen werd mij al wel verteld dat er mogelijk kapers op de kust waren. Op 1 februari kreeg ik te horen dat het contract niet werd verlengd. Vier minuten nadat ik dat te horen had gekregen, heb ik het FOM gebeld met de vraag of ik de Belgische rechten kon kopen."

Olav Mol in gesprek met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Foto: ANP

Mol: 'Voelt alsof ik monddood word gemaakt'

Volgens Mol heeft NENT de radiorechten uitsluitend binnengehaald om hem "monddood te maken". "Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ze anders de rechten hebben gekocht", vervolgt hij.

"En dan bedoel ik niet de Nederlandse directie, want zij hebben hier natuurlijk niets mee te maken. Dit is in Scandinavië besloten. Ik vind het bijzonder. Ik heb nog nooit gehoord dat een televisiezender last heeft van een radiozender. Om mijn commentaar optimaal te kunnen volgen, heb je ook de beelden op tv nodig. Dus volgens mij botst het niet."

Mol gaat ervan uit dat zijn commentaar ook komend jaar nog in Nederland te volgen is. "Niet op de stream op de Nederlandse site, want daar komt een geoblock (blokkade van een website uit een ander land, red.) op. Maar volgens Europese regelgeving mogen er geen geoblocks op apps geplaatst worden."

NU.nl heeft Viaplay ook om een reactie gevraagd, maar de streamingdienst kon woensdag nog niet reageren.