Verstappen en De Vries beginnen F1-seizoen in Bahrein: bekijk het tijdschema

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start met de Grand Prix van Bahrein. Bekijk hier wanneer de coureurs in actie komen. De Nederlandse tijden zijn weergegeven.

De RB19 van Max Verstappen kwam op de testdagen (23-25 februari) goed uit de verf op het Bahrain International Circuit. De wereldkampioen lijkt in het voordeel te zijn ten opzichte van concurrenten Ferrari en Mercedes.

Verstappens landgenoot Nyck de Vries begint in Bahrein aan zijn eerste seizoen als Formule 1-coureur. Vorig seizoen maakte de AlphaTauri-rijder al zijn debuut in de koningsklasse: hij verving in Monza de zieke Alexander Albon bij Williams. De Vries eindigde toen knap als negende.