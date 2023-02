Na drie dagen testen in de woestijn van Bahrein valt er genoeg te zeggen over de verhoudingen tussen de teams in de beginfase van het Formule 1-seizoen. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke maken de balans op.

Op basis van wat we tijdens de testdagen hebben gezien, lijkt het erop dat er vooraan weinig is veranderd. De traditionele topteams blijven ook dit jaar aan de top, al lijkt het middenveld wel iets dichterbij te zijn gekomen. Ook de achterhoede is waarschijnlijk kleiner geworden, waardoor de nummers zes tot en met tien weinig voor elkaar onder zullen doen. Met deze lijst proberen we de verhoudingen van na de testdagen in kaart te brengen. We voorspellen hier dus niet de eindstand van het constructeurskampioenschap mee.

10. Williams: Alexander Albon en Logan Sargeant

Met de laatste plaats in het constructeurskampioenschap in 2022 kan het eigenlijk alleen maar beter bij Williams, en dat gaat het dan ook. De nieuwe auto lijkt een regelrechte verbetering die zich kan melden in de strijd in het middenveld. Zelfs met de auto van vorig jaar lukte dat het team regelmatig, terwijl het ontwerp halverwege het seizoen moest worden omgegooid. Nu klinkt er tevredenheid in het Williams-kamp, wat terug te zien was op de baan. Echt slechte teams zijn er niet meer, dus met een goede Williams wordt het druk in het middenveld.

9. McLaren: Lando Norris en Oscar Piastri

Alle hoop is gevestigd op updates bij McLaren, dat naar Bahrein afreisde met een auto die erg lijkt op die van vorig jaar. Die gelijkenis trekt door in het rijgedrag, waarover de coureurs duidelijk niet te spreken zijn. McLaren heeft veel last van te veel luchtweerstand en wringt zich zo in ongunstige compromissen. Het team geeft dit allemaal ruiterlijk toe en is erg gefocust op de verbeteringen in de pijplijn. Volgens de nieuwe teambaas Andrea Stella zijn die er nog niet in de eerste paar races, dus blijven de verwachtingen voorlopig laag.

8. AlphaTauri: Nyck de Vries en Yuki Tsunoda

Geen enkel Formule 1-team reed deze testweek zoveel rondes (456) op het Bahrain International Circuit als AlphaTauri. Het team uit het Italiaanse Faenza had de data ook zeker nodig, want na een teleurstellend 2022 - de renstal eindigde voorlaatste - valt er een hoop goed te maken. De eerste stap richting de middenmoot lijkt inderdaad gezet. De AlphaTauri stond geen enkele keer stil met technische problemen, terwijl sommige concurrenten het moeilijker hadden. Het doel van AlphaTauri en Nyck de Vries - structureel om punten vechten - moet dit jaar haalbaar zijn.

Nyck de Vries in de nieuwe AlphaTauri. Foto: Getty Images

7. Haas F1: Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg

Haas-teambaas Günther Steiner noemde het zaterdag in Bahrein de beste winter sinds de oprichting van het team in 2016. Hoewel de VF-23 op de tijdenlijst vrij onzichtbaar was, werkte het team een zeer solide test af. De 35-jarige Nico Hülkenberg, die na drie jaar afwezigheid zijn rentree als fulltime coureur maakt, maakt volgens Steiner een dusdanig goede indruk dat het lijkt alsof hij de Formule 1 nooit verlaten heeft. Die uitspraak is opmerkelijk, aangezien de excentrieke Italiaan zelden complimentjes uitdeelt. Haas, dat lange tijd het hele lelijke eendje in de Formule 1 was, begon vorig jaar al aan een opmars en trekt die lijn dit jaar door. Steiner: "We staan keurig in de middenmoot. We weten alleen nog niet helemaal zeker of dat vooraan of achter in de middenmoot zal zijn."

6. Alfa Romeo: Valtteri Bottas en Zhou Guanyu

De Alfa Romeo C43 was een van de weinige auto's die deze testweek voor een rode vlag zorgden door met technische problemen stil te vallen. Het probleem, dat aan de Ferrari-motor is gerelateerd, weerhield het team er volgens Valtteri Bottas niet van voldoende rondes te rijden. "We hebben meer dan genoeg data en zijn ook zeer tevreden over het verloop van de testweek", blikte de 33-jarige Fin terug. Alfa Romeo begon vorig jaar ijzersterk, maar zakte gaandeweg het seizoen ver terug, met de zesde plaats als eindresultaat. Bottas: "Met deze auto is de basis in ieder geval goed genoeg om het ten opzichte van vorig jaar beter te doen."

5. Alpine: Esteban Ocon en Pierre Gasly

De Frans-Britse formatie ontpopte zich vorig seizoen als best of the rest en lijkt wat dat betreft onder druk te staan. Aston Martin oogt erg sterk, terwijl Alpine zelf nogal onder de radar opereerde in Bahrein. Toch heerst er vertrouwen binnen het team en zit er voor de eerste race al een zichtbare update aan te komen. Alpine kan de koers omhoog met een goed coureursduo en een duidelijke ontwikkelingsrichting daarom voortzetten. Alleen krijgt de renstal last van een oud-collega in een groene auto.

Pierre Gasly in actie voor zijn nieuwe werkgever Alpine. Foto: Getty Images

4. Aston Martin: Fernando Alonso en Lance Stroll

Na jaren van tegenslag zou 2023 zomaar het jaar van Aston Martin kunnen worden. De 41-jarige Fernando Alonso, die de gepensioneerde Sebastian Vettel vervangt, maakte een topfitte indruk bij het team uit Silverstone en voelt zich helemaal thuis in de cockpit van de AMR23. In de zogeheten longruns en racesimulaties op de medium C3-banden wist Alonso regelmatig de tijden van Lewis Hamilton te evenaren of zelfs te verbeteren. De nieuwe Aston Martin was op alle banden competitief, oogde stabiel en heeft alles in huis om dit jaar het middenveld aan te voeren. Of de Aston Martin in handen van Lance Stroll ook snel gaat zijn, is nog even de vraag. De Canadees moest de hele testweek laten schieten, omdat hij betrokken was bij een fietsongeluk. Ook zijn deelname aan de Grand Prix van Bahrein is nog onzeker.

3. Mercedes: George Russell en Lewis Hamilton

Na het mislukte 2022 moet 2023 het jaar worden waarin Mercedes weer kan knokken om de wereldtitel, maar na drie dagen testen lijkt die doelstelling ver weg. De Mercedes W14 komt net als vorig jaar snelheid tekort op het rechte stuk en is in de bochten instabiel. "Sommige problemen van vorig jaar hebben we niet opgelost", oordeelde Hamilton, die in Bahrein een terneergeslagen indruk maakte. Een positieve noot: de problemen met porpoising - het extreem stuiteren van de auto - zijn opgelost. Maar als Mercedes geen rookgordijn heeft opgeworpen - en er zijn geen aanwijzingen die daarop duiden - zal de renstal ook dit jaar genoegen moeten nemen met kruimels in plaats van het hele brood.

2:54 Afspelen knop Concurrenten Red Bull hebben het lastig: 'Ze schrikken van instabiliteit'

2. Ferrari: Charles Leclerc en Carlos Sainz

De 'Scuderia' is vaak een lastig te lezen team in de winter en dat is nu niet anders. Vorig seizoen was duidelijk dat er een sterke auto was gebouwd in Maranello, maar nu zijn er vraagtekens. De duidelijke zwakte, een lage topsnelheid, is succesvol aangepakt. Dat heeft een keerzijde die opspeelt in de bochten, iets waar Charles Leclerc erg aan moet wennen. Carlos Sainz is optimistischer, net als de nieuwe teambaas Fred Vasseur. Het is geen Red Bull-achtig zelfvertrouwen, maar Ferrari hoeft er niet heel ver vandaan te zitten.

1. Red Bull: Max Verstappen en Sergio Pérez

Het team van Max Verstappen gaat verder waar het eind 2022 gebleven was - met een dominante auto en een topcoureur in blakende vorm. De RB19 is een flinke aanscherping van zijn voorganger met zeer fraai vormgegeven sidepods. De echte geheimen zitten onder de vloer, waar de aerodynamische superioriteit van Red Bull het beste tot uiting komt. Het team heeft een uitstekende motor van Honda, een auto die de maatstaf is, Verstappen en Pérez als complementair rijdersduo en een messcherpe teamleiding. De concurrentie moet flink aan de bak om iets te kunnen uitrichten.