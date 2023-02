Pérez verreweg het snelst tijdens laatste Formule 1-testdag in Bahrein

Sergio Pérez heeft zaterdag met afstand de snelste tijd van de testweek in Bahrein geklokt. De teamgenoot van Max Verstappen hield Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde) ver achter zich op de tijdenlijst.

Op precies hetzelfde tijdstip waarop over een week de kwalificatie in Bahrein wordt verreden, ging Pérez met de zachte C4-banden op pad. Hij kwam daarmee tot een tijd van 1.30,305 en was drie tienden rapper dan Hamilton, die zijn tijd ook nog eens op de snellere C5-band had gezet. Alfa Romeo-coureur Bottas kwam op de C5 tot 1.30,827, een halve seconde achter Pérez.

Sainz, de Ferrari-coureur die in de avondsessie in actie kwam, ging in het laatste uur niet meer op zoek naar snelle tijden. Eerder op de dag noteerde hij op de C4-band 1.31,036, goed voor de vijfde tijd. In de ochtendsessie klokte zijn teamgenoot Charles Leclerc 1.31,024, waarmee hij de dag als vierde besloot.

Voor het AlphaTauri van Nyck de Vries was er reden voor optimisme. Yuki Tsunoda, de Japanse teamgenoot van de Nederlander, eindigde op de C4-band als zesde en gaf een kleine seconde toe op de tijd van Pérez.

De C5 is de zachtste en snelste band van Pirelli. De C0 is de hardste en langzaamste band die de Italiaanse leverancier beschikbaar heeft gesteld.

De snelste tijden van de laatste testdag Sergio Pérez (C4) - 1.30,305 Lewis Hamilton (C5) - 1.30,664 Valtteri Bottas (C5) - 1.30,827 Charles Leclerc (C4) - 1.31,024 Carlos Sainz (C4) - 1.31,036 Yuki Tsunoda (C4) - 1.31,261

Pérez sluit solide testweek Red Bull in stijl af

Pérez sloot met zijn razendsnelle tijd een prima testweek geheel in stijl af. Het Oostenrijkse team had bijna geen problemen en was tijdens de afgelopen drie dagen op vrijwel alle banden direct snel. Mede daardoor leeft Verstappen, die vrijdag al voor het laatst in actie kwam, met een zeer positief gevoel toe naar de eerste race van het seizoen, vertelde hij eerder op de dag.

De middagsessie in Bahrein verliep zonder incidenten. Tijdens de ochtendsessie werd wel twee keer met de rode vlag gezwaaid. De test werd in de openingsfase kort onderbroken omdat Pérez een aantal sensoren had verloren. Later op de ochtend werd de sessie nog een keer stilgelegd omdat Bottas was stilgevallen.