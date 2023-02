Verstappen zit net als zijn Red Bull weer op zijn streefgewicht

Max Verstappen liep tijdens de testdagen in Bahrein met een afgetraind lijf en smal gezicht door de paddock. De Nederlander stoomde zichzelf op tijd klaar voor de seizoensstart van de Formule 1 en is dus net als zijn auto dit jaar op zijn streefgewicht.

"Ik was in de wintermaanden wel wat aangekomen", bekende Verstappen. "Ik vind het altijd lekker om een maand niet aan trainen te denken en gewoon van het eten en drinken te genieten. Dat doe ik dan ook. Als het januari is, train ik het er weer van af."

De tweevoudig wereldkampioen hanteert deze methode al jaren. "Al was ik deze winter wel wat meer aangekomen dan vorig jaar. Maar ik vind het ook lekker om mezelf daarna te pijnigen. En het werkt voor mij goed zo, het houdt me scherp. Anderen vinden het beter om constant op gewicht te blijven."

Voor coureurs is het belangrijk om onder de 80 kilo te blijven. Dat is het minimumgewicht voor een coureur inclusief zijn stoel. Als een coureur lichter is, wat bij alle coureurs het geval is, wordt de stoel verzwaard zodat die samen met de inzittende 80 kilo weegt. Zo zijn kleinere rijders niet in het voordeel. Als een coureur hier zelf al boven zit, heeft hij wat uit te leggen aan het team.

Verstappen weegt zichzelf twee keer per dag en weet zodoende dat hij weer even zwaar is als bij de vorige seizoensstart. "Mensen zeggen wel dat ik een smaller gezicht heb. Ik kan ook niet echt uitleggen hoe dat komt, misschien heeft het met leeftijd te maken."

Max Verstappen met Pierre Gasly in de paddock in Bahrein. Foto: ANP

Auto zelf ook op of onder het streefgewicht

Met de 204 ronden die Verstappen in Bahrein draaide had hij dan ook geen enkele moeite. "Je voelt altijd wel een beetje je schouders. En van de riemen als je de hele dag hebt gereden. Het helpt wel als je een fijne balans in de auto hebt, in plaats van dat je de hele dag ligt te worstelen met de balans."

Het helpt dus dat er met de balans van Verstappens Red Bull weinig mis is. Het gewichtsprobleem van de auto van vorig jaar, dat volgens Verstappen "nog veel erger was dan mensen dachten", speelt niet bij de RB19. Die zit op of onder het minimum van 798 kilo, zei de Nederlander.