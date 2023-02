Leclerc ontevreden over 'snellere' Ferrari: 'Het is een heel andere auto'

Ferrari heeft de focus van de auto voor 2023 verlegd naar snelheid op de rechte stukken. Dat leidt tot wisselende reacties bij het coureursduo. Charles Leclerc is ontevreden, terwijl Carlos Sainz er een stuk beter voor staat dan begin vorig jaar.

"Ik moet nog even zoeken", vertelde Leclerc zaterdag nadat zijn testwerk voor Ferrari erop zat. Er zijn de nodige verschillen met de F1-75, waarmee de Monegask vorig jaar negen keer poleposition pakte. "Het is een heel andere auto."

Ferrari kwam vorig jaar zeker in de eerste seizoenshelft topsnelheid tekort, waar Max Verstappen gretig gebruik van maakte. Het kostte Leclerc een paar keer de zege, zoals in Miami en Imola.

"We hebben nu minder luchtweerstand, dus dat is goed gegaan", zei Leclerc. "Maar terwijl we nu dus een hogere topsnelheid hebben, is deze auto wel minder in de bochten. Het is echt een heel andere auto en ik ben dus nog erg op zoek naar de beste afstelling."

2:54 Afspelen knop Concurrenten Red Bull hebben het lastig: 'Ze schrikken van instabiliteit'

Nieuwe teambaas Vasseur maakt indruk op coureurs

Sainz begon 2022 juist met veel moeite. Terwijl Leclerc goed overweg kon met de onvoorspelbare Ferrari, moest de Spanjaard zijn rijstijl grondig aanpassen. Dat hoefde hij niet weer te doen.

"Vorig jaar lukte het me tijdens de testdagen niet eens om dingen uit te proberen. Nu kan ik dat wel doen. Ik begrijp de auto veel beter en weet wat ik kan verwachten in de bochten", legde de Madrileen uit.

Leclerc en Sainz hebben in Fred Vasseur een nieuwe teambaas. De Fransman heeft in zijn eerste maanden indruk gemaakt op zijn coureurs. Sainz: "We hebben een paar goede gesprekken gehad. Fred wil wat dingen veranderen in het team, maar daar moeten we hem de tijd voor geven."

Leclerc is onder de indruk van de snelheid waarmee Vasseur het team leerde kennen. "Hij begrijpt het heel snel. Dat is knap. Je moet niet vergeten dat hij er nu ook een hele motortak bij heeft. Dat was bij Sauber natuurlijk niet zo. Maar hij is meteen op zijn plek en hij is goed in iedereen op de juiste plek zetten."

Carlos Sainz is positiever over de Ferrari dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Foto: Getty Images

'Red Bull ziet er heel sterk uit'

De komst van Vasseur heeft nog weinig invloed op de nieuwe auto, die niet dezelfde sterke indruk maakte als tijdens de testdagen van 2022. Leclerc windt er dan ook geen doekjes om. "Volgens mij hebben we nog veel werk te verzetten, want Red Bull ziet er wel heel sterk uit."

Sainz is iets positiever. "Ik weet niet met welke motorstanden Red Bull rijdt. We hebben dus wel stappen gezet met de topsnelheid. Dat was een specifiek doel om dichter bij ze in de buurt te komen. Maar we moeten nog zien hoe dat uitpakt."