Hamilton ziet dat Mercedes niet alle problemen van vorig jaar heeft opgelost

Lewis Hamilton had zich een betere start van het Formule 1-seizoen voorgesteld. De Mercedes van de 38-jarige Brit kampte de afgelopen drie testdagen in Bahrein met verschillende problemen. Daardoor begint de zevenvoudig wereldkampioen met getemperde verwachtingen aan de eerste Grands Prix.

Na een verloren 2022, waarin Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele race won, hoopt hij dat 2023 het jaar wordt waarin hij weer voor de titel kan strijden. Met nog één testsessie te gaan voor de start van het officiële seizoen lijkt die ambitie ver weg voor de Mercedes-coureur.

"We hebben een paar moeilijke dagen achter de rug", vertelde hij zaterdag tijdens de lunchpauze van de laatste testdag op een persconferentie. "Vooral gisteren ging het erg moeizaam. George (Russell, red.) had vandaag gelukkig een goede ochtend. Ik mag straks weer achter het stuur kruipen. Hopelijk is de auto in iets betere staat."

Hamilton wilde niet helemaal bij de pakken neerzitten en benadrukte ook een aantal positieve punten van zijn nieuwe strijdwapen. "Het stuiteren waar we vorig jaar zoveel last van hadden, is bijna helemaal weg", zei hij. "Dat is een grote stap voorwaarts. Het voelt heerlijk om in een auto te rijden die niet aan het stuiteren is."

Lewis Hamilton voelt zich nog niet comfortabel in zijn nieuwe Mercedes. Foto: Getty Images

'Onderhuids is er ook nog een aantal problemen'

Het porpoising-probleem dat is opgelost, was een van de weinige positieve punten waar Hamilton op zijn persconferentie over sprak. "Onderhuids de auto is er ook nog een aantal problemen", vervolgde hij.

"Ik kan niet zeggen welke problemen we precies hebben, maar sommige balansproblemen waar we vorig jaar mee kampten, zijn er nog steeds. Ik moet wel zeggen dat ik heel trots ben dat iedereen binnen het team na vorig jaar zo positief is gebleven. Iedereen werkt keihard en we proberen er met z'n allen met veel enthousiasme iets moois van te maken."