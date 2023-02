Nyck de Vries beleeft nagenoeg perfecte Formule 1-testweek: 'Ben er klaar voor'

Nyck de Vries keek zaterdag terug op een nagenoeg perfecte testweek in Bahrein. De Nederlander reed meerdere Grand Prix-afstanden en voelt zich helemaal klaar voor zijn eerste volledige Formule 1-seizoen.

De 28-jarige De Vries was net als Lewis Hamilton iets te laat voor hij plaatsnam op een van de vijf stoelen bij de persconferentie tijdens de lunchpauze van de derde testdag. Waarom Hamilton later aanschoof weet niemand, maar De Vries had een goede reden: pas vijf minuten eerder had hij zijn AlphaTauri in de pitbox geparkeerd na wederom een solide sessie.

In totaal reed de 28-jarige De Vries in drie dagen 258 rondes over het Bahrain International Circuit. Daarmee staat hij bovenaan de lijstjes van coureurs die de meeste kilometers maakten. Dat hij daarmee als kersverse Formule 1-coureur meteen op de proef wordt gesteld, voelde hij direct.

"Ik heb een paar blauwe plekken, maar afgezien van dat voel ik me goed", zei De Vries, die ondanks zijn drukke ochtend toch een grote lach op zijn gezicht zette. "Ik ben er helemaal klaar voor. Ik krijg nu eindelijk de kans om mijn droom te leven. Ik ben daar heel gelukkig mee, maar tegelijkertijd moet ik ook gefocust zijn."

Lewis Hamilton en Nyck de Vries tijdens de persconferentie in Bahrein. Foto: Reuters

De Vries hoopt structureel om punten te vechten

De Vries maakte vorig jaar bij de Italiaanse Grand Prix in Monza als vervanger van Williams-coureur Alexander Albon zijn debuut in de Formule 1. Daarnaast testte hij voor verschillende teams in de koningsklasse. "Ik heb geluk dat ik daardoor al flink wat ervaring op heb kunnen doen, want verder is het testen gelimiteerd. Maar dat is hetzelfde voor iedereen."

De Vries keek vanwege zijn productiviteit met een goed gevoel terug op zijn testdriedaagse. "We hebben veel kilometers kunnen maken en daardoor veel geleerd over de auto. Het is moeilijk te zeggen waar we precies staan, maar we begrijpen ook dat er nog werk te doen is."

Bij zijn komst naar AlphaTauri, dat vorig jaar teleurstellend als voorlaatste eindigde in het constructeurskampioenschap, sprak De Vries al de hoop uit dat hij structureel om de punten kon vechten. "Dat doel heb ik nog steeds en komt overeen met het doel van het team: we willen het beter doen dan vorig jaar."