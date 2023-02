Leclerc razendsnel op laatste testochtend, De Vries opnieuw zeer productief

Charles Leclerc heeft zaterdag in Bahrein met afstand de snelste tijd van de testweek genoteerd. De Ferrari-coureur hield Mercedes-rijder George Russell (tweede op een zachtere band) ver achter zich. Nyck de Vries was in zijn AlphaTauri opnieuw productief.

De 25-jarige Leclerc werkte net als Russell voor het eerst in deze testdriedaagse een aantal kwalificatiesimulaties. De Monegask kwam op de C4-band tot 1.31,024, waarmee hij vier tienden rapper was dan Russell op de snellere C5-band.

Red Bull-coureur Sergio Pérez voerde geen kwalificatiesimulaties uit en reed alleen maar op de C3-band. Met 1.32,075 eindigde hij als vierde. Aston Martin-coureur Felipe Drugovich (C5) completeerde de top drie.

Tot zaterdagochtend had Max Verstappen de snelste ronde van de testweek in handen. Leclerc was met zijn tijd zes tienden rapper dan Verstappen vrijdagavond. Verstappen klokte zijn tijd op de langzamere C3-band.

De C5 is de zachtste en snelste band van Pirelli. De C0 is de hardste en langzaamste band die de Italiaanse leverancier beschikbaar heeft gesteld.

De snelste tijden van de testweek Charles Leclerc - 1.31,024 (C4) George Russell - 1.31,442 (C5) Zhou Guanyu - 1.31,610 (C5) Max Verstappen - 1.31,650 (C3)

De Vries werkt opnieuw solide sessie af

Net als in zijn vorige twee testsessies was De Vries zeer productief. De 28-jarige Nederlander reed uitsluitend op harde banden en richtte zich niet op kwalificatiesimulaties en snelle rondetijden. Hij ging 87 keer het Bahrain International Circuit rond, meer dan ieder andere coureur.

Het was de laatste keer deze testweek dat De Vries in actie kwam. In de middagsessie staat hij zijn auto af aan teamgenoot Yuki Tsunoda. Verstappen reed vrijdagavond al zijn laatste testsessie.

De ochtendsessie verliep zonder grote incidenten, al werd er wel twee keer met de rode vlag gezwaaid. De test werd in de openingsfase kort onderbroken omdat Pérez een aantal sensoren had verloren.