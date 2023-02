Verstappen voldaan na tweede testdag: 'Ik voel me comfortabel in deze auto'

Max Verstappen is na twee testdagen in Bahrein vol lof over zijn auto bij het sterk ogende Red Bull Racing. De wereldkampioen denkt dat de RB19 klaar is voor de start van het Formule 1-seizoen van volgende week.

Verstappen stond vrijdag tijdens de tweede testdag ruim anderhalf uur binnen met een technisch probleem, maar dat is volgens de 25-jarige Nederlander niet iets om ongerust over te zijn.

"Vandaag hebben we ons gefocust op de details en kleine stappen gezet. De auto reageerde weer goed op wat we deden. We hebben veel geleerd voor komend weekend en natuurlijk voor de races daarna", zegt Verstappen.

"Ik voel me comfortabel in de auto en kan er steeds het maximale uit halen. Een compliment aan iedereen in de fabriek die de hele winter en vorig jaar al aan deze auto heeft gewerkt."

'Zullen zien wat het volgende week waard is'

Verstappen kwam vrijdag voor de tweede en laatste keer deze week in actie in de RB19. De eerstvolgende keer is over een week, wanneer in Bahrein de eerste vrije training voor de openingsrace van het seizoen op het programma staat.

"Het is geweldig om te zien hoe de auto zich op het circuit houdt", besluit de Red Bull-coureur. "We zullen zien wat het volgende week waard is, maar ik ben positief gestemd."

Teamgenoot Sergio Pérez, die zaterdag nog een keer test, is ook te spreken over de auto. "Het voelt goed goed en met de snelheid zit het ook wel goed. Hopelijk kunnen we morgen nog wat dingen finetunen."