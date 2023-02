McLaren is het zorgenkindje in de Formule 1: 'We hebben echt veel werk te doen'

Van alle Formule 1-teams op de testdagen in Bahrein springt McLaren er het meeste uit als zorgenkindje. De Britse renstal temperde de verwachtingen al tijdens de presentatie van de auto en gaf dinsdag ook toe dat het nog niet lekker loopt met de MCL60 van Lando Norris en Oscar Piastri.

"De limiteringen van de auto zijn hetzelfde als vorig jaar", zei Piastri vrijdag vlak voordat hij de McLaren insprong voor de middagsessie van de tweede testdag. Het was een droge vaststelling van de rustige Australiër.

De auto waarmee Norris en Piastri's voorganger Daniel Ricciardo reed, was geen uitblinker in het bochtenwerk. Ook in Bahrein stuurt de nieuwe McLaren zichtbaar niet zo scherp in als bijvoorbeeld Max Verstappen doet in de Red Bull, of Nyck de Vries in de AlphaTauri.

"We weten dat we echt nog veel werk te verzetten hebben", merkte Norris koeltjes op. Echt enthousiast was de Brit niet te noemen. "De auto is op een paar punten geëvolueerd ten opzichte van vorig jaar, en we hebben wel een idee waar we staan. We zitten in een redelijke positie."

Doelen niet gehaald

Teambaas Zak Brown wilde geen paniek zaaien en stelde dat er niets alarmerends aan het licht was gekomen op de eerste testdag. "We leren de auto nog kennen", drukte hij zich voor een teambaas gebruikelijk uit.

Toch draaide de Amerikaan er niet omheen. "We hebben de doelen voor de seizoensstart niet gehaald, daar willen we ook gewoon eerlijk over zijn. Maar ik ben ook optimistisch over wat er in de pijplijn zit."

Er komen updates aan bij McLaren, maar die zijn er nog niet. "We beginnen dus aan de race volgende week met een pakket dat nog niet aan onze doelstellingen voldoet. En we hebben dus ook geen idee waar we staan ten opzichte van de concurrentie", was Brown eerlijk.

McLaren gaat zodoende opnieuw het seizoen in met vraagtekens. Vorig jaar kwam bij de testdagen een groot remprobleem aan het licht, dat wel snel werd opgelost. Het team werd vijfde in het constructeurskampioenschap, achter Alpine. Dat was een stap terug na de opmars die het team de voorgaande jaren inzette.