Verstappen klokt ondanks problemen tweede tijd op testdag, Nyck de Vries vierde

Max Verstappen heeft vrijdag last gehad van technische problemen tijdens de tweede Formule 1-testdag in Bahrein. Hoewel de Nederlander daardoor vertraging opliep, klokte hij wel de tweede tijd. Nyck de Vries werkte opnieuw een vlekkeloze testdag af en eindigde als vierde.

De 25-jarige Verstappen stond ruim anderhalf uur binnen met een kapotte auto. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was met de RB19. Op dat moment stond de tweevoudig wereldkampioen met 1.31,650 al boven aan de tijdenlijst. Verstappen haalde in de slotfase nog een deel van zijn verloren tijd in en kwam tot 48 rondes.

Voor Verstappen en Red Bull Racing was het technische probleem de eerste tegenslag van de testdriedaagse. Donderdag was het Oostenrijkse team met Verstappen achter het stuur nog het productiefst en ook het snelst.

Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu klokte op de zachte C5-band met 1.31,610 de snelste tijd. Hij was vier honderdsten rapper dan Verstappen, die zijn tijd op de C3-band had genoteerd. De C5 is de zachtste en snelste band van Pirelli. De C0 is de hardste en langzaamste band die de Italiaanse leverancier beschikbaar heeft gesteld.

De Vries, die net als Verstappen alleen in de middag in actie kwam, beleefde net als een dag eerder een probleemloze sessie. Op de C4-band naderde hij de tijd van Zhou tot op zes tienden. Aston Martin-coureur Fernando Alonso (C3) completeerde de top drie op een halve seconde van Zhou. De Vries voltooide 74 rondes op het circuit in de woestijnstaat.

Nyck de Vries beleefde opnieuw een uitstekende testdag in Bahrein. Foto: Getty Images

Russell zorgt voor rode vlag

George Russell zorgde voor de enige rode vlag van de dag. De Britse Mercedes-coureur viel met nog ruim anderhalf uur op de klok stil met een hydraulisch probleem en kwam daarna niet meer de baan op.

Daardoor maakte Mercedes het kleinste aantal kilometers van alle teams. De Vries en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die de ochtendsessie voor zijn rekening nam, waren het productiefst.

Het was de tweede keer in deze testweek dat een sessie moest worden stilgelegd. Felipe Drugovich had donderdagochtend voor de eerste code rood gezorgd door eveneens stil te vallen met technische problemen.

Verstappen neemt volgende week vrijdag weer plaats achter het stuur van zijn RB19, tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. De testdriedaagse wordt zaterdag afgesloten, maar dan komt Sergio Pérez de hele dag in actie voor Red Bull. De Vries neemt dan de ochtendsessie voor zijn rekening bij AlphaTauri.