Circuit Zandvoort lost ruimtegebrek in pitsstraat op met verlenging en extra pitbox

Directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort is niet verrast dat de pitsstraat voor de Grand Prix van Nederland van de FIA ruimer moet worden gemaakt. De oplossing ligt al klaar.

"We hadden dit al aan zien komen", zei Van Overdijk vrijdag tijdens de Formule 1-testdagen in Bahrein tegen NU.nl . "En we gaan het oplossen door de pitsstraat langer te maken."

De Spanjaard kreeg bij de laatste GP van Nederland zelf een tijdstraf van vijf seconden na een incident in de pitsstraat. Hij hield in om een monteur te ontwijken, maar kwam daardoor licht in aanraking met Fernando Alonso. Ook reed Red Bull-coureur Sergio Pérez over een wielsleutel van Sainz.