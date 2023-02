Mercedes hoopt, maar twijfelt of gat met Ferrari en Red Bull kan worden gedicht

De porpoising-problemen zijn verdwenen, maar of Mercedes daarmee ook de snelheid heeft teruggevonden en aansluiting kan vinden bij Red Bull en Ferrari is de vraag. De ooit zo succesvolle Duitse formatie hoopt het, maar twijfelt of ze het gat dit Formule 1-seizoen kan dichten.

Lewis Hamilton zat vrijdagochtend met zijn helm op in een hoekje toe te kijken hoe zijn monteurs in de pitbox aan zijn gloednieuwe Mercedes W14 zaten te sleutelen. De 38-jarige Brit was met 72 rondes op de teller behoorlijk productief, maar zijn lichaamshouding verraadde dat hij onmogelijk tevreden kon zijn met zijn nieuwe auto, na verschillende glijpartijen en blokkades van wielen.

Aan het einde van de sessie bevestigde Toto Wolff tegenover F1TV dat het inderdaad een problematische ochtend was voor Mercedes. "De auto was totaal uit balans. Bij het accelereren zie je de zwarte strepen die hij achterlaat op het asfalt. Het is warm en we konden de juiste afstelling onder deze omstandigheden niet vinden. Het zal bij het leerproces horen, denk ik."

De twijfels bij Mercedes doen denken aan een jaar geleden, toen Mercedes zich totaal had verkeken op de nieuwe technische regelgeving. De formatie van Wolff wist toen bij de testdagen al dat ze kansloos was voor een negende achtereenvolgende constructeurstitel.

Zo terneergeslagen als toen zijn ze een jaar later nog niet. "Het zijn problemen die we op korte termijn hopen op te lossen", vervolgde Wolff. "Maar we weten nu al wel dat Ferrari en Red Bull ook dit jaar weer heel snel zijn, daar zien we geen verrassingen. Het is moeilijk om in te schatten waar we staan. We zijn ambitieus, dus de wereldtitel is ons doel."

George Russell verwacht niet dat hij volgende week de Grand Prix van Bahrein wint. Foto: Getty Images

'Niet realistisch dat we kunnen strijden in Bahrein'

Een uur later deelde George Russell de ambitie van zijn teambaas, al waarschuwde hij op een persconferentie ook voor te veel optimisme. "We geloven wel dat we een auto hebben waarmee we kunnen strijden, maar komend weekend is dat nog lastig. Red Bull lijkt nog erg sterk, dus het is niet echt realistisch om dat nu te verwachten."

Toch heeft Russell een goed gevoel over zijn auto. "De voorspelbaarheid bij het ingaan van de bocht is beter geworden", legde de enkelvoudig Grand Prix-winnaar uit. "We hebben het nog lastig met de balans in het midden van de bocht, maar dat is makkelijker op te lossen dan vorig jaar."

Hoewel Russell dus niet verwacht dat hij volgende week in de eerste Grand Prix om de zege kan strijden, heeft hij wel goede hoop dat zijn team snel de aansluiting kan vinden. "Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen. We kunnen ons mengen in de ontwikkelingsrace en het geloof is er."