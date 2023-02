Sainz klokt snelste tijd van testweek, AlphaTauri productiefst in Bahrein

Carlos Sainz heeft vrijdag in Bahrein de snelste tijd van de testweek gereden. De Spanjaard was in zijn Ferrari ruim drie tienden rapper dan Max Verstappen een dag eerder. AlphaTauri en Red Bull Racing beleefden zonder de Nederlanders achter het stuur een productieve testochtend.

De 28-jarige Sainz klokte zijn snelste ronde in 1.32,486. Net als Verstappen een dag eerder reed hij zijn snelste ronde op de C3-band.

Achter Sainz eindigde Williams-coureur Logan Sargeant op 0,063 seconden als tweede. De Amerikaan deed dat op de zachtere en daarmee snellere C5-band. Fernando Alonso completeerde in zijn Aston Martin de top drie op een halve seconde van Sainz.

Verstappen stond zijn auto vrijdagochtend af aan teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan werkte een probleemloze sessie af en was met 76 rondes flink productief. Alleen AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Nyck de Vries, maakte met 85 rondes nog meer kilometers.

Opvallend genoeg verliep de ochtendsessie zonder incidenten. Tien minuten voor het eind van de sessie werd er wel twee keer een rode vlag gezwaaid, maar dat was om computersystemen en procedures te testen.

Verstappen en De Vries komen vrijdagmiddag weer in actie. De voorlaatste testdag wordt om 13.15 uur (Nederlandse tijd) vervolgd op het Bahrain International Circuit en duurt tot 17.30 uur. Zaterdag staat de laatste testdag op het programma voordat eind volgende week de eerste Grand Prix van het seizoen wordt verreden.

