'Klagen' over de auto is voor Nyck de Vries de normaalste zaak van de wereld

Nyck de Vries reageerde vrijdag enigszins verwonderd op de woorden van zijn teambaas Franz Tost, die een klachtenlijst van zijn nieuwe coureur over de auto van AlphaTauri als zeer positief had ervaren. Volgens de Nederlander is het zijn normale manier van werken.

"Het zit in mijn karakter om dingen aan te kaarten en duidelijk te zijn naar de engineers, al is dat ook iets wat je door de jaren heen ontwikkelt", zei De Vries vrijdag in Bahrein.

Teambaas Tost sprak een dag eerder lovend over zijn coureur, die na de eerste test bij het team - vorig jaar in Abu Dhabi - direct een lange lijst met verbeterpunten aandroeg. "Dat kon ik erg aan hem waarderen", zei de Oostenrijker.

De Vries vond het opmerkelijk dat de lijst überhaupt een verhaal was, net als eerdere commentaren van engineers bij andere teams. Die waren allemaal lovend over de feedback van de 28-jarige coureur.

"Het is mooi om te horen, dat wel. De vele tijd die ik in simulators en andere kampioenschappen heb doorgebracht helpt me natuurlijk. Langeafstandsracen speelt zeker een rol, want daarin leer je prioriteiten stellen en accepteren dat niet alles perfect is. Je hebt drie coureurs, dus moet je tot een compromis komen."

'Het hangt allemaal van de concurrentie af'

Die lijst met verbeterpunten is volgens De Vries verder niet zo relevant - het gaat er meer om waar AlphaTauri staat ten opzichte van de concurrentie, wilde hij benadrukken.

"We hebben onze eigen doelstellingen, maar het hangt allemaal van de concurrentie af. Als die hogere doelen hadden en allemaal hebben gehaald in de winter, dan hebben wij het niet goed genoeg gedaan. Maar daar komen we de komende weken wel achter. We zijn wel positief over hoe de winter is verlopen."

Pak zit te strak na wasbeurt

Na zijn eerste middag in de auto in Bahrein had De Vries nog een volgend verbeterpuntje: de brandvrije overall van de Fries zit te strak. "Daar heb ik wel een klein probleem mee", erkende hij lachend. "Ik heb er een gehad voor alle fotoshoots, maar die is gewassen. Dus daar pas ik bijna niet meer in."

De Vries voegde toe dat hij niet zelf met de wasmachine aan de slag was gegaan. "Nee, dat heb ik niet zelf gedaan. Maar blijkbaar krimpen ze altijd. Ik had niet verwacht dat hij zo strak zou zitten." Op de vraag of hij niet per ongeluk het pak van zijn 8 centimeter kleinere teammaat Yuki Tsunoda had aangetrokken, schudde de Nederlander lachend het hoofd.