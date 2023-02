Verstappen blikt tevreden terug op 'vlekkeloze' eerste testdag in Bahrein

Max Verstappen was donderdag met 157 ronden de kilometervreter op de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein. De Nederlander liet zijn Red Bull RB19 voor het eerst zien aan de buitenwereld, en was tevreden over hoe de nieuwe auto zich gedroeg.

"Dit is wat we wilden", zei Verstappen na afloop over de haast eindeloze reeks rondjes die hij draaide op het Bahrain International Circuit. "Het was een goede en vlekkeloze dag, dus we konden ons meteen richten op het beter begrijpen van de auto."

Verstappen had eerder al wat ronden gedraaid tijdens een shakedown in Silverstone, maar donderdag reed hij voor het eerst met de RB19 op de nieuwe banden van Pirelli.

"We konden dus ook meteen zien hoe die werken. En daarvoor was het goed om veel kilometers te draaien overdag, toen het heet was, en in de koelere avonduren."

'Leuk om de nieuwe auto zo te zien'

Hoewel de RB19 nieuw is, moet de nieuwe auto vooral gezien worden als een evolutie van zijn succesvolle voorganger. Dat maakte het op de eerste testdag volgens Verstappen een stuk eenvoudiger om met de nieuwe auto op pad te gaan.

"Vorig seizoen waren het natuurlijk volledig nieuwe auto's waarop we ons echt aan moesten pasten en alles opnieuw moesten leren kennen. Maar met alle kennis die je van vorig seizoen meeneemt, is het nu een veel makkelijkere start. "

"Het is wel leuk om de nieuwe auto zo te zien, hoe die is ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar", glimlachte Verstappen. "Hij gedraagt zich weer iets anders, ook door de banden."

Verstappen wil nog niet voorspellen

Verstappen wilde zich nog niet wagen aan een uitspraak over de krachtsverhoudingen. "Het is nog lastig te zeggen of we een stap vooruit hebben gezet, maar de auto doet het goed. Dat is nu het belangrijkste."

Bovendien moet er niet te veel worden opgemaakt uit de vorm van de auto in alleen Bahrein, ook al leek de RB19 direct goed uit de startblokken te komen. "Dit is nog maar één circuit, en er komen allerlei verschillende banen aan die weer andere dingen van de auto vragen. Dus we werken stap voor stap."