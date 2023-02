AlphaTauri mikt met De Vries op minimaal top zes: 'Het moet echt beter'

Na het dramatisch verlopen Formule 1-seizoen van vorig jaar hoopt AlphaTauri dit jaar op betere resultaten. Met Nyck de Vries als vaste coureur mikt het Italiaanse team op minimaal de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

Een zesde plaats zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van vorig jaar. Toen eindigde AlphaTauri met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda op de negende en daarmee voorlaatste plaats.

Voor aanvang van dit seizoen is er veel veranderd bij het team uit Faenza. Gasly is vertrokken naar Alpine en voor hem in de plaats kwam De Vries. "Het moet echt beter dan vorig jaar", zei teambaas Franz Tost donderdag tijdens de eerste van drie testdagen in Bahrein.

"Ik heb er veel vertrouwen in dat onze engineers afgelopen winter goed werk hebben verricht. Dat vertrouwen zie ik terug in de data, maar we moeten het op het asfalt bewijzen. Als ik realistisch ben moet de top zes ons minimale doel zijn. Top vijf wordt misschien wat lastig, maar is ook zeker niet onmogelijk."

AlphaTauri heeft probleem met gewicht volgens Tost opgelost

Volgens Tost, die met AlphaTauri in 2021 nog als zesde was geëindigd, was het gewicht van de auto vorig jaar het grootste probleem. "We waren veel te zwaar", vertelde de 67-jarige Oostenrijker.

"Maar we waren ook niet goed genoeg op aerodynamisch gebied. Naast en ook op de banen maakten we te veel fouten. Dit jaar hebben we het probleem met het gewicht in ieder geval weten op te lossen. We zitten al aan de limiet van wat is toegestaan. Ook op aerodynamisch vlak zie ik dat onze mensen goed werk hebben geleverd."

Toch rekent Tost zich nog niet rijk. "Want we hebben nog geen idee in hoeverre onze concurrenten ook stappen hebben gemaakt. Ik denk dat we na pas na drie races een duidelijk beeld hebben van waar we precies staan en hoe competitief we dit jaar gaan zijn."