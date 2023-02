Verstappen snelste op eerste testdag, ook De Vries kent vlekkeloze start

Max Verstappen is donderdag prima begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander was op het Bahrain International Circuit de productiefste coureur en klokte ook nog eens de snelste tijd. Ook Verstappens landgenoot Nyck de Vries kon terugkijken op een goede start van het Formule 1-jaar.

De 25-jarige Verstappen noteerde in de ochtend al de snelste tijd en wist zich in de middagsessie met nog eens een tiende te verbeteren. Met 1.32,847 was hij nipt sneller dan nummer twee Fernando Alonso (1.32,866) van Aston Martin. Ferrari-coureur Carlos Sainz, die alleen tijdens de ochtendsessie in actie kwam, completeerde de top drie.