Opgelucht Mercedes ziet geen gestuiter meer in Bahrein

Op de eerste testochtend van de Mercedes W14 in Bahrein blijkt dat de nieuwe auto geen last heeft van porpoising en gestuiter. Vorig jaar werd het team van Lewis Hamilton en George Russell hier nog ernstig door geplaagd.

"Ik zag wel wat beweging in de auto in bocht 12, maar dat kwam niet in de buurt van wat we vorig jaar hadden", zei teambaas Toto Wolff opgelucht. De Oostenrijker zag Russell zonder grote problemen 69 ronden rijden op het Bahrain International Circuit.

"We konden vorig jaar eigenlijk niet rijden en wisten ook niet waar de problemen vandaan kwamen", vertelde Wolff. Door een regelwijziging voor de vloer en een herzien ontwerp van Mercedes zelf moet het nu gedaan zijn met het gehobbel en gestuiter. Zo moest de rand van de vloer 15 millimeter omhoog en moesten de tunnels onder de auto door ook een centimeter ruimer worden.

In deze tunnels wordt door middel van het grondeffect neerwaartse kracht opgewekt. Dit gebeurde vorig jaar in dusdanige mate dat de auto tegen de grond werd gedrukt. Daardoor werd de luchtstroom onderbroken, wat de verticale beweging (het porpoising) in gang zette. Door de ruimere tunnels moet dit verleden tijd zijn, en die opzet lijkt geslaagd.

"Er is echt geen gestuiter, nee", beaamde Wolff. "We hebben nu een solide basis waarmee we kunnen werken, George zei dat de balans in de auto goed was. We kunnen deze keer gewoon het programma afwerken."

George Russell in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein. Foto: Getty Images

'Vorig jaar gingen we op en neer als een kangoeroe'

Hoewel het minder invloed had op de snelheid, kampte ook Ferrari flink met porpoising in 2022. Ook bij het Italiaanse topteam is het een kwelgeest uit het verleden, stelde de nieuwe teambaas Fred Vasseur.

"We stuiteren nog over een flinke hobbel aan het einde van het rechte stuk, en in bocht 12 een beetje. Dat is alles", zei de Fransman. "Vorig jaar gingen we nog op en neer als een kangoeroe."

Naast de herziene regels voor de vloer zit er ook een bewegingssensor van de FIA in de auto. Die registreert te heftige bewegingen. Mochten er alsnog teams zijn die flink last hebben van porpoising, dan moeten zij verplicht de afstelling aanpassen.