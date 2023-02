Hoewel hij pas dit jaar debuteert als fulltime Formule 1-coureur wordt Nyck de Vries nu al op handen gedragen bij zijn team AlphaTauri. Zijn nieuwe werkgever verwacht van de Nederlander dat hij weinig moeite heeft om zich aan te passen aan het niveau van de koningsklasse van de autosport.

"Hoelang Nyck de tijd nodig heeft om te wennen aan de Formule 1? Geen moment. Ik verwacht dat hij er onmiddellijk zal staan. Het is niet voor niets dat hij al veel races en kampioenschappen heeft gewonnen. En bovendien is hij geen jonkie meer, maar al 28 jaar."

In een bloedhete hospitality-ruimte van AlphaTauri in Bahrein is De Vries donderdagochtend tijdens een persmoment van teambaas Franz Tost het onderwerp van gesprek. De uitgesproken Oostenrijker, die in 2015 ook Max Verstappen onder zijn hoede had toen het team nog Toro Rosso heette, doet er niets aan om de verwachtingen rond De Vries te temperen. Integendeel zelfs. Tost verwacht veel van zijn nieuwe coureur, die donderdagmiddag tijdens de eerste van de drie testdagen voor het eerst in actie komt.

"Een ervaren coureur zoals Nyck neemt veel technische input mee, dat geeft het hele team een extra impuls", aldus Tost. "We hebben met Nyck bovendien veel geluk dat hij vorig jaar bij veel verschillende teams en met veel verschillende auto's heeft getest. Onze engineers kregen tijdens zijn test in Abu Dhabi vorig jaar uitstekende feedback van hem. Gelukkig voor ons was hij flink aan het klagen over de auto. Ik zeg gelukkig, want dat was een wake-up call voor het team. Hij zet ons op scherp."

De Vries maakte eind vorig jaar na afloop van het seizoen in Abu Dhabu zijn eerste meters voor AlphaTauri. De gewilde coureur uit Sneek, die vorig jaar in Monza zijn Grand Prix-debuut maakte voor Williams, testte ook nog voor Alpine, Mercedes en Aston Martin.

De Vries moet AlphaTauri uit dal helpen

Tost hoopt dat zijn AlphaTauri met De Vries uit een dal kan kruipen. De Italiaanse renstal eindigde met coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda vorig jaar als negende in het constructeurskampioenschap, een evenaring van het slechtste resultaat uit de historie van het team.

"De lijst met punten die we van hem aan de auto moesten verbeteren was lang", vertelt Tost over de kritiek die De Vries leverde. "Dat kon ik erg aan hem waarderen. Mijn engineers probeerden met hem in discussie te gaan, maar hij bleef vasthouden aan zijn eigen visie. En terecht, want hij benadrukte ook dat AlphaTauri niet voor niets op de negende plaats in het kampioenschap was geëindigd."

De Vries, voormalig Formule 2 en Formule E-kampioen, kwam donderdagmiddag voor het eerst in actie in zijn nieuwe auto. De aanloop naar zijn eerste officiële testsessie van het nieuwe jaar kan volgens Tost niet beter. "Ik ben het meest onder de indruk van zijn professionele houding en zijn discipline", zegt hij.

"Maar ook zijn feedback nadat hij in de simulator had gereden was uitstekend. Hij komt met ideeën. Niet alleen rond de auto, maar ook bijvoorbeeld met manieren om werkmethodes te veranderen. Dat is precies wat we van hem verwachten. Ik hoop dat hij die lijn in deze testdagen ook door zal trekken."

AlphaTauri verwacht dat Nyck de Vries weinig aanpassingsproblemen heeft. Foto: Getty Images

AlphaTauri heeft geen eerste coureur

Bij AlphaTauri wordt De Vries teamgenoot van Yuki Tsunoda. De 22-jarige Japanner kwam in 2021 als groot talent de Formule 1 binnen, maar kon in zijn eerste twee seizoenen in de koningsklasse van de autosport nog niet overtuigen.

Tost benadrukt dat zijn team ook dit jaar geen duidelijke kopman heeft. "Beide coureurs worden zoals altijd exact hetzelfde behandeld. Wie op technisch gebied de leidende coureur wordt? Dat is moeilijk te zeggen. Yuki heeft meer Formule 1-ervaring, maar Nyck heeft dan weer meer algemene race-ervaring. Ik hoop in ieder geval dat ze dicht bij elkaar in de buurt zitten en dat ze elkaar naar een hoger niveau stuwen."