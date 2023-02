Productieve Verstappen beleeft met snelste tijd probleemloze eerste testochtend

Max Verstappen heeft donderdag een probleemloze sessie beleefd tijdens de eerste testochtend van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander kende een productieve dag op het Bahrain International Circuit en was met 1.32,959 bovendien het snelst.

De 25-jarige Verstappen ging toen het licht om 10.00 uur (lokale tijd) op groen sprong direct op pad en completeerde liefst 71 rondes. Alleen Williams-coureur Alexander Albon (74 rondes) en Ferrari-rijder Carlos Sainz (72 rondes) waren iets productiever dan de Red Bull-coureur.

Achter Verstappen eindigde Sainz als tweede, op drie tienden van de tweevoudig wereldkampioen. Albon (1.33,671) klokte de derde tijd. Alle coureurs uit de top drie noteerden hun snelste rondes op de C3-band.

Voor Verstappen, die in de middag opnieuw in de cockpit van zijn auto mag plaatsnemen, was het de tweede keer dat hij in actie kwam in zijn gloednieuwe RB19. Eerder deze maand werkte hij op het Britse circuit van Silverstone al een filmdag af.

Opvallend moment Sainz, Drugovich zorgt voor code rood

Sainz zorgde in zijn Ferrari voor het opvallendste moment van de eerste testochtend. Op het rechte stuk deukte de voorkant van zijn neus op hoge snelheid in. Het is onduidelijk of Ferrari dit bewust veroorzaakte of dat een technisch probleem de oorzaak was.

De eerste testochtend verliep zonder grote incidenten. De enige rode vlag werd al vroeg in de sessie veroorzaakt door Aston Martin-coureur Felipe Drugovich. De vervanger van de geblesseerde Lance Stroll moest zijn auto met technische problemen aan de kant zetten. Later op de dag haalde hij zijn verloren tijd wel grotendeels in.

De middagsessie in Bahrein begint om 13.15 uur (Nederlandse tijd) en duurt tot 17.30 uur. Naast Verstappen komt dan ook AlphaTauri-coureur Nyck de Vries voor het eerst in actie.

