Red Bull heeft titelwinnende auto Verstappen flink aangescherpt

Op de eerste testdag konden donderdag eindelijk duidelijke foto's worden gemaakt van de Red Bull RB19. De renstal van Max Verstappen had als enige team de auto buiten beeld gehouden. Uit een eerste blik in Bahrein blijkt dat de auto uit 2022 flink is aangescherpt.

Red Bull zette vorig jaar de toon door op de proppen te komen met sidepods die een zeer slanke onderlijn hebben, en een luchtinlaat voor de koeling die ver naar voren zit. Terwijl veel concurrenten dit concept inmiddels hebben gekopieerd, is het technische team van Adrian Newey nog een stap verder gegaan.

De onderlijn van de sidepods is zeer diep en loopt van voor tot achter onder de sidepods door. Deze ruimte maakt het mogelijk voor de rijwind om zo ongehinderd mogelijk naar achter te stromen, onder de noodzakelijke koeling voor de motor door.

Aan de achterkant stroomt de lucht over de diffuser, die het uiteinde van de vloer vormt. Hier wordt een groot deel van de neerwaartse kracht opgewerkt door een luchtdrukverschil tussen de luchtstromen boven en onder de auto.

De onderlijn van de sidepods is zeer diep en loopt van voor tot achter onder de sidepods door. Foto: Getty Images

Reglementair verhoogde vloerrand

Bij de huidige generatie Formule 1-auto's is de luchtstroom onder de auto enorm belangrijk. Hier wordt onderdruk opgewekt waarmee de auto op het asfalt wordt gedrukt. Belangrijk voor dit proces is de ingang van de vloer die aan weerszijden onder de sidepods zit. Red Bull heeft deze ruimte flink onder handen genomen, met nieuwe luchtgeleiders die de stromen optimaal onder de vloer moeten begeleiden.

Ook de rand van de vloer is hierbij belangrijk, omdat daar luchtwervelingen moeten worden opgewekt die ervoor zorgen dat de onderdruk onder de vloer in stand blijft. Red Bull heeft flink werk gemaakt van deze rand, met de nodige geleiders en zelfs een driehoekige hap uit de vloerrand.

Dit blijft het hele seizoen een belangrijk ontwikkelingsgebied, ook omdat de vloerrand dit jaar reglementair 15 millimeter hoger is geworden. Dat was een maatregel tegen het stuiterfenomeen porpoising, waar Red Bull weinig last van had. Toch maakt de verhoging het moeilijker om de luchtstromen onder de vloer af te sluiten van de buitenwereld.

Red Bull heeft flink werk gemaakt van de rand van de vloer. Foto: AFP

Wielophanging grotendeels gelijk aan RB18

Red Bull heeft dezelfde voorwielophanging als in 2022 (een zogeheten pullrod-systeem) waarbij de bovenste draagarm sterk achterover helt. Dit is zo ontworpen om te voorkomen dat de auto naar voren duikt tijdens het remmen. Achter bleef het met een pushrod-wielophanging ook bij het oude.

Als laatste valt op dat de luchtinlaat boven het hoofd van Verstappen iets kleiner is geworden ten opzichte van de RB18. Deze luchthapper zit normaal gesproken in de weg voor de luchtstroom naar de achtervleugel, dus hoe kleiner hoe beter. Via deze inlaat krijgen diverse onderdelen koellucht aangevoerd, waaronder onderdelen van het hybride systeem.