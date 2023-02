Qatar Airways sluit miljoenendeal met Formule 1: 'We zijn een perfecte match'

Vliegtuigmaatschappij Qatar Airways wordt een van de hoofdsponsoren van de Formule 1. Het gaat om een meerjarige verbintenis, naar verluidt ter waarde honderden miljoenen dollars.

Qatar Airways volgt rivaal Emirates uit Dubai op. Die maatschappij is tien jaar lang partner van de Formule 1 geweest, naar verluidt voor 25 miljoen dollar per jaar. De onderhandelingen over verlenging van het contract mislukten vorig jaar, omdat het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten weigerde nog meer te gaan betalen.

De Formule 1-coureurs bereiden zich van donderdag tot en met zaterdag in Bahrein voor op het nieuwe seizoen. Het seizoen begint op 5 maart in hetzelfde land. In oktober vindt in Qatar een race in de Formule 1 plaats.