FIA luistert naar kritiek en laat pitstraat van F1-circuit in Zandvoort verbreden

De pitstraat van het circuit in Zandvoort wordt voor komend Formule 1-seizoen ruimer gemaakt. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA besloten naar aanleiding van de kritiek van verschillende coureurs.

De Spanjaard kreeg bij de laatste GP Nederland zelf een tijdstraf van vijf seconden na een incident in de pitstraat. Hij hield in om een monteur te ontwijken, maar kwam daardoor licht in aanraking met Fernando Alonso. Ook reed Red Bull-coureur Sergio Pérez over een wielsleutel van Sainz.

"Het is zeker te krap in Zandvoort", zei ook George Russell. "Er moet iets aan gedaan worden. Het lijkt me namelijk behoorlijk intimiderend voor de monteurs, als je daar de garage uitkomt en er komen auto’s met een snelheid van 60 of 80 kilometer per uur of je af komen."