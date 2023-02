FIA luistert naar kritiek en laat pitsstraat van F1-circuit in Zandvoort verbreden

De pitsstraat van het circuit in Zandvoort wordt voor het komende Formule 1-seizoen ruimer gemaakt. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA besloten naar aanleiding van kritiek van verschillende coureurs.

De Spanjaard kreeg bij de laatste GP van Nederland zelf een tijdstraf van vijf seconden na een incident in de pitsstraat. Hij hield in om een monteur te ontwijken, maar kwam daardoor licht in aanraking met Fernando Alonso. Ook reed Red Bull-coureur Sergio Pérez over een wielsleutel van Sainz.