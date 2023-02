Bekijk hier het tijdschema en wie er in actie komen bij de laatste F1-testdag

De Formule 1-coureurs bereiden zich van donderdag tot en met zaterdag in Bahrein voor op het nieuwe seizoen. Bekijk in dit overzicht wanneer wereldkampioen Max Verstappen, Nyck de Vries en de andere rijders tijdens de testdagen in actie komen.

Zaterdagochtend (8.00-12.15 uur)

Sergio Pérez (Red Bull Racing)

Nyck de Vries (AlphaTauri)



Nico Hülkenberg (Haas)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Alexander Albon (Williams)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Pierre Gasly (Alpine)

Zaterdagmiddag (13.15-17.30 uur)