Uitgebrande F1-auto van crash Grosjean na ruim twee jaar voor publiek te zien

De auto waarin Formule 1-coureur Romain Grosjean in 2020 aan een vlammenzee ontsnapte, wordt tentoongesteld in Madrid. De uitgebrande wagen is meer dan twee jaar voor het publiek verborgen gehouden.

Grosjean crashte in november 2020 vlak na de start van de GP van Bahrein. De Franse Haas-coureur botste tegen de vangrail, waardoor zijn auto in tweeën brak en in brand vloog. Het duurde 28 angstaanjagende seconden voor hij zich in veiligheid wist te brengen. Grosjean hield er slechts enkele brandwonden aan zijn handen aan over.

De resten van de auto zijn bijna 2,5 jaar voor het publiek verborgen gehouden, maar zijn vanaf 23 maart te zien op een expositie in Madrid. Daarbij kunnen bezoekers niet eerder vertoonde beelden van het ongeluk bekijken.

Grosjean herinnert zich het voorval nog goed. "Het was in mijn ogen een zware crash, maar ik besefte op dat moment niet wat de impact was en hoe heftig het er van buitenaf uitzag", zegt hij. "Het besef kwam later, toen ik zelf de beelden zag."

Het bleek overigens Grosjeans (voorlopig) laatste Formule 1-race, want hij nam na dat seizoen afscheid van Haas. De 36-jarige Fransman is tegenwoordig IndyCar-coureur.