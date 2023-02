Aston Martin-coureur Stroll mist Formule 1-testdagen door fietsongeluk

Lance Stroll moet de testdagen in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen aan zich voorbij laten gaan. De Canadees heeft zich verwond bij een fietsongeluk en kan daardoor niet in zijn Aston Martin plaatsnemen.

Stroll spreekt van een "ongelukkig incident", maar is ervan overtuigd snel weer in de auto plaats te nemen. "Ik ben vastbesloten om weer in de auto te stappen en ik ben enthousiast over het komende seizoen met het team", zegt hij op de site van zijn team.

Door het ongeluk moet Stroll in ieder geval de testdagen in aanloop naar het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. Het is nog onbekend of Aston Martin een beroep doet op een van de reservecoureurs (Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich) of Fernando Alonso de hele test af zal laten leggen.