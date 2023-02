Zwart voert de boventoon bij de kleurstellingen van de Formule 1-teams komend seizoen. Wordt het veld daardoor niet te saai? En waar komt het optimisme van Ferrari vandaan? Dat en nog veel meer hoor je in deze nieuwe aflevering van De Boordradio. Met Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.

Voor vragen of opmerkingen over De Boordradio kan je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kan reageren via NUjij of Twitter.