Mercedes gaat in zwarte auto strijd aan met Verstappen in nieuw F1-seizoen

Mercedes racet in 2023 weer in het zwart. De W14 waarmee het team van George Russell en Lewis Hamilton dit jaar Red Bull wil aanvallen, werd woensdag gepresenteerd op het hoofdkwartier in het Engelse Brackley. Naast de kleurstelling valt op dat wordt vastgehouden aan het zeer slanke ontwerp van de W13.

In 2020 en 2021 reed Mercedes ook met een zwarte kleurstelling. Dat was een reactie op de Black Lives Matter-beweging, die in 2020 wereldwijd aandacht kreeg. Na een jaar met de zilveren W13 kiest Mercedes nu weer voor zwart, al is dat vooral omdat verf zwaar is. Teams worstelen met het gewicht van de huidige auto's en een paar kilo zware lak weglaten is dan een eenvoudige besparing.

Mercedes houdt vast aan het zero sidepod-concept waarmee het vorig seizoen al hoge ogen gooide, al zijn de sidepods op de gepresenteerde auto wel iets gegroeid ten opzichte van 2022.

Met de extreem kleine ruimtes voor motorkoeling aan beide kanten van de auto wijkt de wagen sterk af van de rest van het veld. Hoewel de Mercedes W13 geen bijster succesvolle auto was, speelden deze kleine sidepods daar geen rol in.

Door de kleine sidepods heeft ook de W14 extra uitsteeksels aan weerszijden van de coureur. In deze uitsteeksels is de beschermingsstructuur voor zijwaartse crashes verwerkt. Daarop zijn ook de spiegels bevestigd.

De Mercedes W14. Foto: Mercedes

Grootste aanpassingen in vering en wielophanging

De grootste aanpassingen ten opzichte van de W13 zijn ongetwijfeld in de achtervering en de vloer van de auto te vinden. De Mercedes van 2022 was berucht om het vele gestuiter en porpoising, waardoor de auto met een hogere rijhoogte moest rijden dan de bedoeling was. Het was dus zaak om meer flexibiliteit in te bouwen, waardoor de auto geen last meer heeft van gestuiter en de vloer wel optimaal kan worden gebruikt. Bij de auto's van deze generatie wordt het leeuwendeel van de neerwaartse kracht opgewekt onder de vloer.

"We begrijpen veel beter wat er gebeurt met deze auto", zei teambaas Toto Wolff. "We weten alleen nog niet of we alles wat vorig jaar verkeerd ging hebben opgelost. Maar we hebben daar wel de middelen voor, en we hopen dat we George en Lewis iets kunnen geven wat goed werkt." Technisch directeur Mike Elliott voegde daaraan toe dat "de voorwiel- en achterwielophanging helemaal opnieuw zijn ontworpen".

Hamilton (38) gaat zijn elfde seizoen in bij Mercedes, waarvoor de zevenvoudig wereldkampioen vorig seizoen voor het eerst een jaar lang geen race wist te winnen. Zijn teamgenoot Russell (25) deed dat wel, met zijn eerste zege in Brazilië.