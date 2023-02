Nieuwe Ferrari is een duidelijke doorontwikkeling van snelle auto uit 2022

Ferrari's Formule 1-auto voor 2023 is een duidelijke doorontwikkeling van de snelle F1-75 uit 2022. De Scuderia heeft zich vooral gericht op betrouwbaarheid, een van de grote zwaktes die Charles Leclerc en Carlos Sainz vorig jaar dwarszaten.

De SF-23 werd dinsdag gepresenteerd op het Fiorano-testcircuit van Ferrari bij het hoofdkwartier in Maranello, waarna Leclerc er direct mee de baan opging.

De auto lijkt sterk op zijn succesvolle voorganger en heeft dus ook nog de forse sidepods die er vorig jaar uit sprongen. Andere teams volgen de trend van een zeer slanke onderlijn die Red Bull al had ingezet, maar Ferrari blijft op de zelf ingeslagen weg.

Dat betekent dus ook dat de kuipvorm boven op de sidepods in stand is gebleven. Daarin zijn de koelsleuven voor de motor verwerkt, waarvan er wel een paar bij zijn gekomen.

Het front van de auto verschilt weinig van de F1-75, al eindigt de neus wat eerder. Wel valt op dat er meer zwart op de auto te zien is. Alle teams worstelen om het gewicht zo laag mogelijk te krijgen en het weglaten van relatief zware lak is daarbij een eenvoudig middel om dat te bereiken.

De voorzijde van de SF-23. Foto: Ferrari

Nieuwe teambaas aan het roer

Ferrari nam na het afgelopen seizoen afscheid van teambaas Mattia Binotto. De Fransman Fred Vasseur kwam over als zijn vervanger. Met de snelle F1-75 werd Scuderia in het afgelopen seizoen tweede. Operationeel ging er het nodige mis bij het team. En ook de betrouwbaarheid liet te wensen over. Vasseur moet orde scheppen in de strategische chaos. Ferrari kreeg de betrouwbaarheid van de motor aan het einde van 2022 al onder de knie en verwacht daarom veel van de krachtbron in het nieuwe seizoen.

"Het zijn een paar intense eerste weken", zei Vasseur lachend. "Je voelt de verantwoordelijkheid, maar ik ben wel heel blij dat ik deze taak heb gekregen. Nu moeten we nog gaan winnen, maar we zijn allemaal heel tevreden over het werk dat is verricht deze winter."

"We konden bij de motor alleen de betrouwbaarheid verbeteren. Dat was vorig jaar niet onze sterkste kant", beaamde Vasseur. "Maar we zijn content met hoe we er nu voor staan."

Voor het derde seizoen op rij vormen Leclerc en Sainz het coureursduo. Leclerc won drie races, Sainz boekte op Silverstone de eerste overwinning van zijn loopbaan. Vasseur heeft geen voorkeur voor een van de twee coureurs. "We willen vooral zo snel mogelijk winnen, en het maakt me niet uit wie het dan doet."