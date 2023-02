Aston Martin onthult als zesde team nieuwe auto voor komend F1-seizoen

Aston Martin heeft maandag als zesde team de nieuwe auto voor komend Formule 1-seizoen gepresenteerd. Het Britse team hoopt zich met de nieuwe AMR23 op te werken in de subtop.

Aston Martin voerde in 2022 al een update door die verdacht veel op de Red Bull RB18 leek. Het team zet die lijn dit jaar aardig door. De sidepods zijn duidelijk geïnspireerd door de kampioensauto van Max Verstappen, al zit er ook een vleugje van de Alpine van 2022 in.

Verder heeft Aston Martin afscheid genomen van de hoekige neus, die dit jaar een wat meer afgeronde vorm heeft. De motorkap van de AMR23 is duidelijk breder en hoger dan vorig jaar, wat een trend is die eveneens is ingezet door Red Bull Racing. Het bodywork loopt hoog over de achterwielophanging heen, waardoor de warme lucht van de motor wordt afgevoerd richting de achtervleugel.