McLaren presenteert auto voor komend seizoen: MCL60 evolutie van voorganger

McLaren heeft maandag de auto voor het komend Formule 1-seizoen gepresenteerd. De renstal uit het Engelse Woking hoopt met de MCL60 de aansluiting met de topteams te vinden.

De nieuwe McLaren heeft net als vorig seizoen voornamelijk oranje en zwarte tinten. Lando Norris is voor het vijfde achtereenvolgende seizoen een van de coureurs van het team. Debutant Oscar Piastri neemt de plaats in van Daniel Ricciardo, die nu reservecoureur bij Red Bull is.

De nieuwe McLaren is duidelijk geïnspireerd op de succesvolle RB18, en dan vooral het design van de sidepods. Die hebben de luchtinlaat grofweg op dezelfde plek en zijn ook grotendeels op dezelfde manier gevormd. In deze sidepods huist de koeling van de motor. Verder lijkt de MCL60 vooral een evolutie van zijn voorganger, waarmee Norris vorig seizoen één podiumplaats pakte.

Verder valt op dat er weinig verf op de MCL60 zit, een bredere trend die ook in 2022 al door McLaren werd gevolgd. Verf is gewicht, en teams hebben moeite om de auto op het minimumgewicht van 796 kilo te krijgen. Eerder was al te zien dat Haas en Alfa Romeo veel oppervlakte van hun auto ongeverfd lieten. Ook bij de McLaren is het nodige kale carbon te zien.