AlphaTauri presenteert auto en heeft hoge verwachtingen van 'broekie' De Vries

AlphaTauri heeft zaterdagavond in New York de auto gepresenteerd waarmee Nyck de Vries in 2023 zijn eerste Formule 1-seizoen gaat rijden. De AT04 is een duidelijke evolutie van zijn niet zo succesvolle voorganger.

De 28-jarige De Vries begint op 5 maart aan zijn eerste seizoen als vaste Formule 1-coureur, na een uitstekend debuut in de Grand Prix van Italië vorig seizoen namens Williams. De Friese coureur doet dat bij het zusterteam van Red Bull, als teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda.

AlphaTauri presenteerde de auto in New York, net als Red Bull eerder deed. Het Italiaanse team liet op de show in de Amerikaanse metropool alleen de AT03 van 2022 zien met de nieuwe kleuren, maar gaf daarna digitale afbeeldingen vrij van de daadwerkelijke nieuwe auto voor 2023. Die wordt dinsdag op het Italiaanse circuit van Misano voor het eerst getest door De Vries en Tsunoda.

De AT04 wordt net als de Red Bull aangedreven door een Honda-krachtbron. Vooral de sidepods zijn veranderd ten opzichte van 2022, met andere koelopeningen. Ook heeft de motorkap naar achteren toe een andere vorm gekregen. De neus lijkt veel op een specificatie die AlphaTauri laat in het afgelopen seizoen introduceerde. Daarachter valt op dat de voorwielen iets verder naar voren zitten, om de luchtstroom die onder de auto door moet gaan minder te verstoren. Deze trend is bij meer teams zichtbaar.

Verder zit er meer rood in de kleurstelling, dankzij een sponsordeal met het Oost-Europese olieconcern Orlen, dat overkwam van Alfa Romeo.

De AlphaTauri AT04. Foto: AlphaTauri

AlphaTauri moet zich herstellen van matig seizoen

AlphaTauri heeft wat goed te maken na een slecht verlopen 2022. Het team werd voorlaatste in de eindstand bij de constructeurs, voor Williams. Het voormalige Toro Rosso was de jaren ervoor een stabiele middenmoter, vooral dankzij Pierre Gasly. De Fransman vertrok deze winter naar Alpine, en maakte zo plaats voor De Vries.

Teambaas Franz Tost zei bij de presentatie veel te verwachten van de Nederlander. "Hij heeft in de Formule 2 en Formule E al veel races en titels gewonnen. Daarom ben ik er vrij zeker van dat hij snel in het seizoen goede resultaten kan neerzetten en ook in de punten zal eindigen."

De Vries kan niet wachten om in de AT04 te racen. "Omdat mijn weg hiernaartoe iets ongebruikelijk en wat langer is geweest, ben ik nog dankbaarder voor de kans en hongeriger om te laten zien wat ik waard ben. Maar in de Formule 1 ben ik nog steeds een broekie."

De Formule 1 begint op 23 februari met een testdriedaagse in Bahrein. Op 5 maart wordt op hetzelfde circuit de openingsrace verreden.

Eerst zijn er nog de nodige presentaties van nieuwe auto's. Op 14 februari wordt de nieuwe Ferrari onthuld. Mercedes trekt een dag later het doek van de W14.