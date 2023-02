Alfa Romeo-Sauber presenteert als eerste Formule 1-team auto voor 2023

Alfa Romeo-Sauber heeft als eerste Formule 1-team de nieuwe auto voor 2023 gepresenteerd. Dinsdag werd in de fabriek in het Zwitserse Hinwil het doek van de C43 getrokken.

Eerder waren er al presentaties van Haas, Red Bull en Williams, maar die teams presenteerden alleen de kleurstelling voor het nieuwe seizoen. Sauber toonde de daadwerkelijke nieuwe auto, die op verschillende vlakken anders is dan de voorganger van 2022.

Ten eerste heeft Sauber het wit in de kleurstelling vervangen door zwart. Dat heeft ook te maken met gewichtsbesparing; de zwarte gedeeltes zijn simpelweg het kale carbon dat zichtbaar is. Formule 1-teams worstelen om de auto op het minimumgewicht van 796 kilo te krijgen en verf is daarbij een makkelijk slachtoffer. Het liefste maken de teams de auto nog lichter om ballast op gunstige plekken te kunnen toevoegen.

Het duidelijkste uiterlijke verschil bij de C43 zit in de sidepods, waarin de koeling van de motor verwerkt zit. Deze lopen naar achteren nu veel sneller omlaag en hebben een zeer slanke onderlijn, zoals vorig jaar zichtbaar was op de Red Bull RB18.

De Sauber C43. Foto: Sauber

Grootste veranderingen zitten in achterwielophanging en versnellingsbak.

Onderhuids zitten de veranderingen vooral in de achterwielophanging en het versnellingsbakhuis, zo laat technisch directeur Jan Monchaux weten. "Die zijn helemaal nieuw, want daarmee raakten we vorig jaar een plateau. We hopen nu geen last meer te hebben van porpoising en gestuiter, al weten we het nooit helemaal zeker", lichtte de Fransman toe. Alfa Romeo-Sauber gebruikt komend jaar opnieuw de Ferrari-motor.

De voorkant van de auto is grotendeels hetzelfde als die van de C42. "Die gaan we gedurende het seizoen verder ontwikkelen", zegt Monchaux.

Bij Sauber rijden in 2023 wederom Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Die kunnen de nieuwe auto de komende week in Barcelona al aan de tand voelen. Daar bereidt Sauber zich voor op de testdagen in Bahrein, die van 23 tot en met 25 februari worden gehouden. De eerste Grand Prix is op 5 maart, ook in Bahrein.

2023 is het laatste seizoen dat Sauber met sponsoring van de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo rijdt. Het Zwitserse team racet hierna twee seizoenen onder eigen naam, waarna de renstal het fabrieksteam van Audi wordt. De Duitse fabrikant heeft al een aandeel genomen in het team en bouwt een eigen motor voor 2026.