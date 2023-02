Red Bull-auto Verstappen houdt komend seizoen vertrouwde kleuren

Red Bull Racing rijdt ook in 2023 in de vertrouwde kleuren op de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Het team presenteerde vrijdag in New York de kleurstelling van de RB19, maar de daadwerkelijke auto waarmee het team gaat rijden bleef nog buiten beeld.

De presentatie van Red Bull in de Amerikaanse metropool stond vooral in het tekenen van een nieuwe overeenkomst met Ford, dat vanaf 2026 de motorenpartner is van het team.

De daadwerkelijke RB19 komt waarschijnlijk voor het eerst in actie tijdens de testdagen van de Formule 1 in Bahrein, die vanaf 23 februari beginnen. "Ik heb wel al in de simulator met de nieuwe auto gereden", zei Verstappen. "Maar ik kan nog niet te veel zeggen over hoe dat ging."

Vanwege een door de FIA opgelegde straf mag het team minder tijd besteden aan aerodynamische ontwikkeling. Red Bull spendeerde in 2021 meer geld dan door de budgetrestricties was toegestaan. Concurrenten als Ferrari en Mercedes kunnen daardoor dichterbij komen. "Ik verwacht van hen veel tegenstand", beaamde teambaas Christian Horner. "En eventueel zijn er ook andere teams die de sprong naar de kop kunnen maken."

Red Bull laat de kleurstelling van de auto voor de drie Grands Prix in de Verenigde Staten (Miami, Austin en Las Vegas) ontwerpen door fans, waarvoor vrijdag een competitie is gestart.

Red Bull Racing houdt de vertrouwde kleuren op de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Foto: Red Bull