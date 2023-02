Red Bull en Verstappen gaan vanaf 2026 definitief met Ford-motor rijden

Na langdurige geruchten Ford heeft vandaag officiëel aangekondigd dat het vanaf 2026 terugkeert in de Formule 1 als motorleverancier. De Amerikaanse autogigant doet dat vlak voor de presentatie van Red Bull in New York City. Het team van Max Verstappen wordt de belangrijkste partner van Ford. Ook AlphaTauri zal gebruik gaan maken van de Ford-motoren.

"Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor het verhaal van Ford in de autosport", laat bestuursvoorzitter Bill Ford weten. "Dat verhaal begon toen bij overgrootvader een race won. Dat hielp om ons bedrijf op te starten."

Vanaf 2026 is er een nieuw motorreglement van kracht in de Formule 1. In de door Red Bull zelf opgetuigde fabriek Red Bull Powertrains wordt al gewerkt aan deze krachtbron. Ford gaat geld steken in deze fabriek en zorgt voor technische ondersteuning, in ruil voor de merknaam op de Red Bull.

Ford staat derde op de lijst van recordaantal overwinningen voor motorenbouwers. De Amerikanen regen vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig de zeges aaneen met de door het Engelse Cosworth gebouwde DFV-V8. Sinds 2004 is het merk niet meer actief in de koningsklasse.

"Het is geweldig nieuws voor de sport dat Ford terugkeert vanaf 2026", laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten. "Ze zijn een geweldige toevoeging aan de prachtige autofabrikanten die we al hebben." Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem is blij met de terugkeer van Ford. "Er zijn weinig merken met zo'n geweldige historie in de autosport."

Red Bull presenteert om 15.00 uur de nieuwe auto voor 2023. Die komt vanaf 23 februari voor het eerst in actie tijdens de testdagen in Bahrein. Een week later is ook in Bahrein de eerste Grand Prix van het seizoen.

