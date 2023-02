Red Bull kondigt vandaag waarschijnlijk motorendeal met Ford voor 2026 aan

Red Bull Racing gaat vanaf 2026 samenwerken met Ford. Het team van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen zal dit vermoedelijk aankondigen als vrijdag om 15.00 uur in New York de nieuwe auto wordt gepresenteerd.

De Amerikaanse autogigant Ford wordt naamgever en geldschieter van de motorenfabriek die de renstal zelf in Engeland heeft gebouwd. Red Bull blijft tot en met 2025 gebruikmaken van motoren van Honda, die officieel Red Bull Powertrains-Honda worden genoemd. Red Bull Powertrains is de naam van de fabriek die het team bij het hoofdkwartier in Milton Keynes uit de grond heeft gestampt.

De verwachting is dat Ford geld investeert en technische bijstand levert aan die fabriek, en dat de motoren daarom de naam Ford dragen. Dat werd donderdag per abuis gepubliceerd en daarna weer verwijderd door het Italiaanse persbureau Ansa.

2026 is een logisch moment voor Ford om in te stappen, omdat dan nieuwe motorregels van kracht zijn en alle fabrikanten dus met een nieuwe krachtbron moeten komen. Ook Audi, dat dankzij een samenwerking met Sauber terugkeert in de Formule 1, doet vanaf dat seizoen voor het eerst mee met een eigen motor.

De krachtbron uit de eigen fabriek van Red Bull zal dan ook debuteren. Hoewel zowel Ford als Red Bull nog niet op de aanhoudende geruchten wil reageren, draagt die krachtbron naar verwachting de naam Ford.

Fords laatste activiteit in de Formule 1 was het Jaguar-fabrieksteam in 2004. Foto: Getty Images

Ford werkte eerder lang en succesvol samen met Cosworth

De fabrikant uit het Amerikaanse Dearborn is niet onbekend met deze constructie. Met een door het Engelse Cosworth gebouwde Ford-motor werden vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig de zeges aaneengeregen. Ford staat zodoende nog altijd op de derde plaats van de recordlijst overwinningen door motorbouwers met 176 zeges. Ferrari voert die lijst met 243 zeges aan.

Ford verdween na 2004 van de grid, toen het team van Jaguar (dat toen nog eigendom van Ford was) werd verkocht. Red Bull was destijds de koper. De laatste zege met een Ford-krachtbron werd geboekt door Giancarlo Fisichella. De Italiaan pakte de overwinning in de verregende Braziliaanse Grand Prix van 2003.

Eerdere beoogde samenwerking met Porsche liep op niets uit

Vorig jaar was Red Bull al dicht bij een samenwerking met Porsche, maar op het laatste moment besloot het Oostenrijkse team om die deal niet door te laten gaan. Dat deed het vooral omdat het de regie rond het team volledig in eigen hand wilde houden.

Het plan was dat Porsche vanaf 2026 de motoren zou gaan leveren en enige zeggenschap binnen Red Bull zou krijgen. Dat wilde Red Bull niet, waarna de deal op het laatste moment klapte. Nu wordt er in de eigen opgetuigde fabriek hard gewerkt aan de motor voor 2026.

"De juiste mensen en daarmee de benodigde kennis om zelf de motor te bouwen heeft Red Bull in huis", vertelt coureur Ho-Pin Tung, analist bij NU.nl en Viaplay. "De faciliteiten in de fabriek zijn er ook geschikt voor. Porsche wilde zeggenschap binnen het team, Ford hoeft dat niet. Nu houdt Red Bull de regie volledig in eigen hand."

1:59 Afspelen knop Waarom je alweer niet dé nieuwe auto gaat zien bij Red Bull-presentatie

'Ford is uitstekend Amerikaans uithangbord voor Red Bull'

Met de samenwerking met Ford hoopt Red Bull zich verder te onderscheiden in de Verenigde Staten. "De Amerikaanse interesse in de Formule 1 is de laatste jaren enorm toegenomen en de VS was natuurlijk al een cruciale markt voor Red Bull", vervolgt Tung.

"Van Porsche zullen mensen zeggen dat het een ultiem prestigemerk is. Maar vergis je niet, Ford is dat ook. Het heeft een enorme geschiedenis en staat van dienst in de mondiale autosport. Met Ford heeft Red Bull een uitstekend Amerikaans uithangbord gevonden."