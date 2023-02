Delen via E-mail

Red Bull onthult vrijdag met een spectaculaire presentatie in New York de nieuwe auto van Max Verstappen. Toch duurt het waarschijnlijk nog weken voor Formule 1-fans de daadwerkelijke wagen van de Nederlander te zien krijgen. Zoals altijd zullen de meeste autopresentaties van de teams ook dit jaar weer in nevelen zijn gehuld.

Het liefst houden de Formule 1-teams zo lang mogelijk hun kaarten tegen de borst. Kijk maar eens naar de foto's van de RB18, Verstappens auto van vorig jaar, tijdens de presentatie en vergelijk die met de daadwerkelijke auto waarmee Verstappen tijdens de eerste testdag in actie kwam. Alleen de grote lijnen van de auto kwamen overeen, verder waren de verschillen enorm.

Sommige teams kiezen er daarom voor helemaal geen uitgebreide autopresentatie meer te geven en houden daarom alleen een zogeheten livery-presentatie. Daarop is alleen de nieuwe kleurstelling van de auto te zien. Formule 1-team Haas deed dat eerder deze week als eerste.

"In principe krijgen we bij geen enkele presentatie de daadwerkelijke auto ook echt helemaal te zien", vertelt Ho-Pin Tung. Hij maakte als derde coureur de autopresentatie van Formule 1-team Renault in 2010 van dichtbij mee.

"Teampresentaties worden voornamelijk gebruikt als mediamoment om sponsors te presenteren. Het is een goed moment om weer even in het nieuws te komen na een relatief stille Formule 1-winter."

Mercedes verraste met extreem smalle sidepods

Een jaar geleden, toen het concept van de Formule 1-auto's door nieuwe regelgeving flink veranderde, verraste Mercedes met een auto die extreem smalle sidepods had. "Maar die sidepods werden pas bij de testdagen in Bahrein op de auto gezet. Tijdens de officiële presentatie was daar nog niets van te zien. Teams willen elkaar niet op ideeën brengen", zegt Tung.

Dat teams zo min mogelijk willen prijsgeven, heeft alles te maken met de geheimzinnigheid die ieder jaar opnieuw om de auto's hangt. De contouren van de auto zijn zichtbaar, maar de details die het verschil maken zijn juist verborgen.

"In het verleden zijn er ook wel presentaties geweest waar teams opzettelijk verkeerde onderdelen op de auto hadden gezet om concurrenten op het verkeerde been te zetten. Want onderling kijken ze altijd wel naar elkaar", vertelt Tung.

Tung weet nog hoe hij in zijn tijd als coureur van Renault in Spanje aan het testen was op het circuit van Jerez. Tegelijkertijd presenteerde een ander team de nieuwe auto. "Hoewel iedereen wist dat er waarschijnlijk niets was te zien, werden de foto's van die presentatie direct in hoge resolutie bekeken. Het houdt iedereen natuurlijk wel bezig."

Ho-Pin Tung (helemaal rechts) als derde coureur bij de presentatie van Renault in 2010. Foto: Getty Images

Manieren om toch details te zien

Toch zijn er tijdens de winter wel degelijk manieren om details van de auto's voor komend jaar te zien. Alleen vind je die dan niet tijdens de officiële autopresentaties.

"Eerder deze week zag ik een screenshot uit een promotievideo van Aston Martin voorbijkomen. Daarop kon je in de hoek van het beeld zien dat een van de luchtinlaten op de zijkant van de auto wel erg veel leek op de luchtinlaten zoals Red Bull ze vorig jaar had", zegt Tung. "Maar ook bij dat soort filmpjes is de regie heel strak. Teams weten precies wat ze wel en niet naar buiten brengen."

Sowieso geven de kleinere teams iets meer prijs dan de topteams met het meeste geld. "Vroeger zag je ook weleens bij auto's dat het bodywork in grote lijnen wel zichtbaar was, maar dat er dan een plank aan de achterkant bij de diffuser zat. Bij kleinere teams die minder geld te besteden hebben, speelt de geheimzinnigheid rond de nieuwe auto iets minder", vertelt Tung.