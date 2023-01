Formule 1 tikt FIA-president op de vingers na uitspraken over waarde van de sport

Commerciële rechtenhouder Liberty Media van de Formule 1 tikt Mohammed Ben Sulayem op de vingers vanwege de uitspraken die de FIA-president maandag deed over de waarde van de koningsklasse. De topman van de sport sprak na een vermeend Saoedisch bod van 20 miljard dollar (ruim 18 miljard euro) van een "opgeblazen prijs".

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een bod van 20 miljard dollar heeft uitgebracht op de rechten van de Formule 1, die op dit moment in handen zijn van Liberty Media. Dat bod zou zijn afgewezen.

De FIA-president reageerde op het bod door te twitteren dat de Formule 1 niet voor een grote zak geld te koop is. "Als hoeder van de autosport is de FIA, een organisatie zonder winstoogmerk, voorzichtig met prijskaartjes van 20 miljard dollar die aan de Formule 1 worden gehangen", zei de sportbestuurder uit Dubai.

"Elke potentiële koper wordt geadviseerd zijn gezonde verstand te gebruiken, aan het algemeen belang van de autosport te denken en met een duidelijk, duurzaam plan te komen. Niet alleen met een zak geld", voegde hij toe. Ben Sulayem vreest vooral dat het organiseren van een Grand Prix extreem duur wordt en dat kaartjes voor races daardoor onbetaalbaar worden.

'President begeeft zich op een terrein waar hij niets te zoeken heeft'

Liberty Media, dat de Formule 1 in 2017 voor een bedrag van ruim 4 miljard dollar overnam van de Brit Bernie Ecclestone, is niet blij met de uitspraken. Dat liet het de FIA en Ben Sulayem maandag per brief weten, meldt BBC Sports. Volgens de Amerikaanse rechtenhouder heeft hij zich op een terrein begeven waar de FIA-president niets te zoeken heeft.

In 2000 deed de autosportbond afstand van de commerciële rechten. De FIA heeft destijds "ondubbelzinnige toezeggingen gedaan" dat ze "niets zal doen om de eigendom, het beheer en/of de exploitatie van die rechten te schaden", is in de brief te lezen.

"We zijn van mening dat die opmerkingen, gemaakt via het officiële socialemedia-account van de FIA-president, die rechten op een onaanvaardbare manier aantasten", zegt Liberty Media. "De eventuele rol die de FIA zou spelen bij een wijziging van de controle over de F1-groep is zeer beperkt. Elke suggestie van het tegendeel, of dat een potentiële koper van de Formule 1-rechten verplicht is om de FIA te raadplegen, is fout."

De Amerikaanse eigenaren stellen dat Ben Sulayem eventueel aansprakelijk is voor schade die Liberty door zijn commentaren oploopt, maar zeggen in de brief ook te hopen en erop te vertrouwen "dat ze dit thema niet nog eens hoeven aan te kaarten".

